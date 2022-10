SILENT HILL 2, chef d’œuvre d’horreur psychologique, sortira sur PlayStation5 et PC STEAM

Le remake de SILENT HILL 2 renoue avec le protagoniste James Sunderland tandis qu’il part à la recherche d’indices dans la ville éponyme, après avoir reçu une lettre mystérieuse écrite par sa femme Mary… décédée depuis plusieurs années. Les joueurs pourront redécouvrir les étranges monstres et autres manifestations de la conscience de James sous un nouveau jour plus de 20 ans après la sortie de l’œuvre originale, retravaillée grâce à une technologie de pointe pour les systèmes de jeu modernes en 4K.

Le remake de SILENT HILL 2, jeu d’horreur psychologique sorti à l’origine en 2001, sera disponible sur PlayStation®5 et STEAM®. Développé par Bloober Team en collaboration avec le compositeur Akira Yamaoka et l’artiste Masahiro Ito, la célèbre ville nappée d’un brouillard cauchemardesque sera reconstruite avec des visuels, des sons et un gameplay améliorés.