Bandai Namco présente son programme de la Paris Games Week 2022

Le studio donne Rendez-vous au Hall 1 stand 1 DO34 du 2 au 6 novembre Porte de Versailles pour découvrir les prochaines productions mais également pour participer à différents tournois.

Des jeux qui reflètent notre ADN d’éditeur historique de jeux japonais

Cette année, c’est le grand retour de l’équipage du Chapeau de Paille avec ONE PIECE ODYSSEY. Les joueurs pourront essayer ce J-RPG développé avec la participation directe d’Eiichiro Oda, l’auteur du manga One Piece qui a contribué à la conception de nouveaux personnages. C’est le moment de se replonger dans un récit original aussi nostalgique qu’inédit !

Pour la première fois présenté sur PC, le jeu GUNDAM EVOLUTION suivi par une large communauté de joueurs fidèles sera jouable à la Paris Games Week. Ce sera ainsi l’occasion de le proposer à un large public. Tiré du célèbre anime Gundam, le jeu est un jeu de tir en équipe et à la première personne avec des combats à toute vitesse !

Des jeux développés en Europe pour diversifier notre offre auprès du public occidental

PARK BEYOND , un jeu de gestion de parc d’attraction, permettra aux joueurs de créer le parc de leur rêve sans se soucier de la gravité grâce à l’Impossification ! Le jeu est développé par le studio Limbic Entertainment dont Bandai Namco Europe SAS est devenu récemment actionnaire majoritaire. Dans un autre registre plus effrayant, The Dark Pictures : The Devil in Me du studio anglais Supermassive Games, emmènera les joueurs de + de 18 ans sur les traces du premier tueur en série des Etats-Unis : H.H. Holmes.

Des jeux aussi pour les plus petits !

Bandai Namco n’oublie pas les familles et leur propose de faire la course en compagnie des chiots favoris des enfants dans le jeu PAW PATROL LA PAT’PATROUILLE : GRAND PRIX ou de s’affronter sur le jeu LEGO BRAWLS dans les univers LEGO les plus iconiques !

Une zone tournoi pour s’affronter sur les grands classiques !

A quelques semaines de la finale du championnat national TEKKEN 7 organisée par Bandai Namco Entertainment France et qui aura lieu lors de l’Ultimate Fighting Arena le 12 novembre, Bandai propose aux fans de jeux de combat de s’affronter sur TEKKEN 7, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R et Dragon Ball FighterZ.

Des animations tout au long de la semaine

Durant toute la durée du salon, les visiteurs pourront monter sur scène pour jouer à Captain Tsubasa : Rise of New Champions, LEGO Brawls, Elden Ring, Klonoa Phantasy Rêverie Series et Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival !