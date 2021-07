SIMS 4™ : profitez pleinement de la vie à la campagne

Partager Facebook

Electronic Arts Inc. et Maxis™ annoncent la sortie mondiale du pack d’extension Les Sims™ 4 Vie à la campagne* sur PC et Mac par l’intermédiaire d’Origin™ et Steam, et sur les consoles PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One.

CRÉER UN MODE DE VIE RUSTIQUE PROCHE DE LA TERRE TOUT EN EXPLORANT LA VIE À LA CAMPAGNE

Dans Les Sims 4 Vie à la campagne, découvrez le charme de la campagne d’Henford-on-Bagley. Profitez de la vie dans son village pittoresque, faites pousser et récoltez des produits, élevez des animaux et liez-vous d’amitié avec eux, et connectez-vous à la nature.

Les caractéristiques principales supplémentaires disponibles dans le pack d’extension Les Sims 4 Vie à la campagne incluent :

Participez à la vie du village – Installez-vous dans la communauté soudée d’Henford-on-Bagley, explorez la campagne et tout ce qu’elle a à offrir, découvrez l’histoire de la ville, préparez un panier à pique-nique pour profiter de la nature et peaufinez votre compétence Point de croix. Les Sims peuvent également aider les villageois à faire des commissions pour gagner des cadeaux uniques, ou se détendre en ayant à manger et à boire au pub Les Bras du gnome après une longue journée.

– Installez-vous dans la communauté soudée d’Henford-on-Bagley, explorez la campagne et tout ce qu’elle a à offrir, découvrez l’histoire de la ville, préparez un panier à pique-nique pour profiter de la nature et peaufinez votre compétence Point de croix. Les Sims peuvent également aider les villageois à faire des commissions pour gagner des cadeaux uniques, ou se détendre en ayant à manger et à boire au pub Les Bras du gnome après une longue journée. Élevez des animaux ou liez-vous d’amitié – Les Sims peuvent élever leurs propres animaux dans leur jardin pour obtenir le lait frais des vaches, les œufs des poules et la laine des lamas pour faire des travaux manuels. Gagnez la confiance des renards, des lapins et des volées d’oiseaux sauvages pour recevoir des cadeaux et de l’aide dans le jardin.

– Les Sims peuvent élever leurs propres animaux dans leur jardin pour obtenir le lait frais des vaches, les œufs des poules et la laine des lamas pour faire des travaux manuels. Gagnez la confiance des renards, des lapins et des volées d’oiseaux sauvages pour recevoir des cadeaux et de l’aide dans le jardin. Vivez de la terre – Relevez le nouveau défi de terrain Vie simple dans lequel les recettes nécessitent des ingrédients frais pour chaque repas. Que vos Sims les cultivent, les élèvent, les cherchent dans la nature ou les commandent au marché du village, la fraîcheur est de mise ! Pour les Sims qui rêvent de se faire un nom en ville, la Foire de Finchwick est l’endroit idéal pour faire participer des fruits et légumes géants, de délicieuses tartes ou de précieuses vaches ou volailles à des concours.

“Avec Les Sims 4 Vie à la campagne, nous permettons aux joueurs d’être créatifs avec la manière dont ils se connectent à leur environnement et participent pleinement à la vie du village”, a déclaré Antonio Romeo, producteur en chef du pack Les Sims 4 Vie à la campagne. “Vie à la campagne offre une expérience de petite maison à la campagne relaxante et pittoresque entourée d’une beauté luxuriante et d’adorables animaux. C’est l’une des expériences les plus positives que j’ai eu l’occasion de vivre en jouant au jeu Les Sims 4. J’ai hâte de voir comment les Sims des joueurs mènent leur vie à la campagne.”

CÉLÉBRER LE PACK VIE À LA CAMPAGNE AVEC UN CLIP DE “MEUH”-SIQUE DANS LA VIE RÉELLE

Les Sims s’est associé avec le groupe de rock indépendant Japanese Breakfast pour un clip spécial de leur single à succès Be Sweet. Dans ce clip, la chanteuse Michelle Zauner joue la sérénade à un troupeau de vaches en utilisant le légendaire langage Simlish dans un décor inspiré de l’environnement forestier fantasque du pack Vie à la campagne. Regardez le clip “meuh”-sical qui a été dévoilé lors de la préconférence de la présentation annuelle d’Electronic Arts, l’EA Play Live 2021. Qui aurait cru que les vaches adoraient la musique ? Ne nous remerciez pas !

“Depuis son lancement, Les Sims a été une plateforme d’expression de soi pour nos joueurs et un moyen de mettre en avant les talents musicaux émergents”, a déclaré Sheila Judkins, Director of Global Brand Management, Maxis/The Sims. “C’est fantastique de collaborer avec des artistes talentueux comme Japanese Breakfast pour offrir à notre communauté ces expériences musicales incroyables et uniques.”

Le pack d’extension Les Sims 4 Vie à la campagne est classé PEGI 12 et sera disponible au prix de 39,99 €. Les joueurs qui achèteront le pack d’extension avant le 2 septembre recevront également le contenu numérique bonus Gnomes à gogo**. Pour plus d’informations sur Les Sims 4, suivez @TheSims sur Twitter et Instagram, aimez la page Les Sims sur Facebook, et allez sur le site TheSims4.com.