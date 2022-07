Skate. le premier épisode de The Board Room

Partager Facebook

The Board Room est une série où les créateurs de skate. se réunissent pour donner aux joueurs un aperçu du développement du jeu, partager des mises à jour et répondre à certaines questions. L’équipe de Full Circle explique comment ils en sont arrivés là, ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre et bien plus encore. Ils sont sont toujours à pied d’œuvre et vous invitent à les suivre.

En suivant ce premier épisode, vous pourrez en apprendre davantage sur les sujets ci-dessous :

– Le retour de la franchise

– Le nom officiel du jeu

– Le modèle économique et les plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible

– Le nom de la ville en jeu

– Les prochaines occasions pour les fans de jouer et de donner leur avis. ​