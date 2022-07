La Bêta ouverte de MultiVersus débute le 26 juillet avec un accès anticipé le 19 juillet

Partager Facebook

La Bêta ouverte de MultiVersus sera disponible le 26 juillet et jouable sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4, les consoles Xbox Series X|S, Xbox One et sur PC avec une prise en charge cross-play complète et un netcode de restauration (rollback) basé sur un serveur dédié pour une compétition en ligne solide. Le jeu proposera aussi une période d’Accès anticipé à partir du 19 juillet, qui offrira l’opportunité de découvrir la Bêta ouverte de MultiVersus avant sa sortie. L’Accès anticipé sera disponible pour toute personne ayant participé à l’alpha fermée de MultiVersus, ainsi qu’à ceux obtenant un code via les Drops de Twitch.

​En outre, la nouvelle bande-annonce de gameplay de MultiVersus est dévoilée un premier aperçu du Géant de fer (Le Géant de fer) qui sera jouable à partir du 19 juillet. Le Géant de fer est l’un des 16 personnages disponibles, avec Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn (DC) ; Sammy et Velma (Scooby-Doo) ; Bugs Bunny et le Diable de Tasmanie alias Taz (Looney Tunes) ; Arya Stark (Game of Thrones) ; Tom et Jerry ; Jake le chien et Finn l’humain (Adventure Time) ; Steven Universe et Grenat (Steven Universe) ; une créature originale extraordinaire nommée Chien-Renne.

​

​La Bêta ouverte et l’accès anticipé comprendront également huit cartes différentes, dont la Batcave (DC), l’Arbre-Maison (Adventure Time) et le Manoir Hanté de Scooby-Doo (Scooby-Doo) ; et une variété de façons différentes de découvrir le jeu, incluant le mode coopératif en équipe 2 contre 2, des matchs en 1 contre 1, le mode Chacun pour Soi à 4 joueurs et le Labo (mode entraînement), des didacticiels, et l’ajout de matchs en local pouvant accueillir jusqu’à quatre adversaires.