Sloclap révolutionne le football avec Rematch, disponible le 19 juin sur PC et consoles

Prévu sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5 au prix de 24,99 €, il est disponible à la précommande en trois versions différentes

Inscrivez-vous sur www.playrematch.com si vous souhaitez participer à la Beta ouverte ! Elle se tiendra les 18 et 19 avril sur PC via Steam, avec la promesse d’affrontements homériques en 5v5 ou 4v4 à travers le monde. L’occasion parfaite de fouler le pré avec un peu d’avance sur la sortie du jeu, fixée au 19 juin.

Jeu en équipe, stratégie et skill sont au cœur du principe de Rematch. Les stades virtuels bouillants qui vous attendent sont le cadre idéal pour laisser s’exprimer l’essence même du football entre émotion, excitation et inspiration. Une approche « à hauteur d’Homme » qui rend ses lettres de noblesse au sport le plus populaire de la planète.

Le gameplay est pensé pour ne souffrir d’aucune interruption. Pas de fautes, pas de hors-jeux et pas de VAR. Contrôlez un seul protagoniste sur le terrain pour des affrontements intenses en 5v5, ou optez pour les différents modes de jeu rapide disponibles : votre tactique et vos décisions doivent répondre aux nécessités de l’instant. C’est la beauté du football, où la précision et la justesse font loi.

Si vous souhaitez être aligné dans le onze de départ, vous pouvez précommander les éditions Standard, Elite et Pro sur www.playrematch.com/.

Standard Edition (24.99 EUR)

Faites partie de l’équipe Day 1 avec le jeu de base

Montrez votre esprit d’équipe en jeu avec une casquette Sloclap exclusive pour les « early adopters »

Pro Edition (34.99 EUR)

Tout le contenu de la Standard Edition PLUS :

72 heures d’accès anticipé : soyez parmi les premiers à fouler la pelouse pour démarrer l’entraînement sous les meilleurs auspices.

Un Captain Pass Upgrade Ticket qui vous permet de passer au niveau supérieur et de débloquer toutes les récompenses du Battle Pass – plus de défis, plus de bonus

Fond et titre Blazon pour une carte de joueur ultime – un design aussi unique que vous l’êtes

L’ensemble de bijoux Blazon et le débardeur Blazon Buckler vous définissent comme un joueur sérieusement acharné.

Elite Edition (44.99 EUR)