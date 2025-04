Lancement de la nouvelle saison de Vigor, intitulée Meltdown

Partager Facebook

Avec le niveau de radiation qui grimpe en flèche et les sirènes qui hurlent, les joueurs doivent se préparer au chaos nucléaire. Meltdown introduit notamment un nouveau Battle Pass, des figurines à collectionner et un système de garde-robe prédéfinie très demandé par la communauté. Ces nouveautés offriront aux joueurs plus de variété et d’options tactiques au fil de leur périple.

Le Battle Pass est rempli d’équipements de survie essentiels. Les combinaisons Hazmat, les masques à gaz et les casques de combat aideront les joueurs à braver les dangers d’un champ de bataille radioactif, tandis que les nouvelles apparences d’armes jaunes et vertes permettront de se démarquer dans le chaos. De plus, grâce aux très attendus préréglages de garde-robe, les joueurs peuvent sauvegarder jusqu’à cinq tenues personnalisées, ce qui leur permettra de changer facilement de look en fonction de leurs stratégies.

Des figurines à collectionner font également leur apparition. Disséminées sur la carte, ces figurines représentent les saisons passées de Vigor, chacune ayant un look unique et une réplique caractéristique. Obtenir une figurine permet de l’exposer dans la nouvelle vitrine de l’abri. Les figurines de la saison 22 peuvent être débloquées grâce aux défis saisonniers, et d’autres seront disponibles dans les saisons à venir.

Les Outlands n’épargnent personne. Le pack Doomsday Raider équipe les joueurs d’armes puissantes et d’équipements tactiques pour dominer le champ de bataille. Avec des tenues exclusives, des armes à feu surpuissantes, des grenades à radiation et un arsenal de consommables, ce pack a tout ce qu’il faut pour survivre. Le pack ne peut être acheté qu’une seule fois par compte et est disponible pour une durée limitée.

La saison 22 apporte également des packs de plateforme exclusifs : le Sunflower Army Pack pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate et le PlayStation Plus Hive Guardian Pack. Ces packs introduisent de nouveaux cosmétiques et une variété d’armes qui offrent aux joueurs plus de possibilités. Ces deux packs sont disponibles pour une durée limitée.

Outre le Battle Pass et les nouveaux objets à collectionner, les joueurs peuvent également s’attendre à une augmentation des récompenses du Donation Hub, à une nouvelle caisse de cosmétiques et à une nouvelle catégorie de fusils d’assaut.

Vigor est disponible sur Xbox, PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch et PC via Steam.