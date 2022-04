Sonic Origins fonce sur toutes les plateformes dès cet été. Les précommandes sont ouvertes !

Partager Facebook

Les grands classiques de la saga Sonic the Hedgehog™ font leur grand retour avec Sonic Origins, une collection qui réunit les jeux Sonic iconiques de la Mega Drive : Sonic The Hedgehog 1, 2, 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD ont bénéficié de tout le savoir faire de SEGA® avec des remasterisations parfaitement adaptées aux plateformes actuelles.

Sonic Origins est toujours le même condensé d’action furieuse boosté par des graphismes remaniés, de nouvelles fonctionnalités, des contenus et modes inédits en plus de nombreuses surprises à couper le souffle. Cette compilation hommage sortira en dématérialisé, juste à temps pour l’anniversaire de Sonic le 23 juin 2022. Elle sera proposée au prix de 39,99 € sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la famille Nintendo Switch™ et PC. Les précommandes sont ouvertes pour tous les fans de Sonic qui désirent mettre la main sur de nombreux bonus exclusifs.

Sonic Origins – Bonus de Précommande numérique

Jeu d’origine

100 médaillons

Mode miroir débloqué

Format Letter Box (Mega Drive)

Sonic Origins- Edition Numérique Standard – 39.99 €

Jeu d’origine

Sonic Origins – Édition Digital Deluxe – 44.99 €

Jeu d’origine

Missions difficiles ajoutées

Format Letter Box (Mega Drive)

Personnages dans le Menu Principal

Caméra pour les îles au menu principal

Animations des personnages en Lecture musicale

Pistes musicales exclusives des jeux Mega Drive

Sonic Origins – Packs Premium et Classic Sound – 3.99 €

Pistes musicales exclusives des jeux Mega Drive

Sonic, Tails et Knuckles reprennent leur course effrénée dans des versions remasterisées des niveaux emblématiques Green Hill Zone ou encore Chemical Plant Zone pour une expérience supersonique résolument moderne sur les plateformes de génération actuelle. Les joueurs peuvent passer en un instant du mode Classique au mode Anniversaire pour enchaîner les loopings et ramasser les anneaux pour tenter de débarrasser la planète de l’infâme Dr. Eggman. Avec Sonic Origins, les habitués de la licence comme ceux qui la découvrent profitent de ce monument du jeu vidéo au meilleur de sa forme !

Fonctionnalités clés :