SNK présente THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History

The King of Fighters (KOF) fait partie des plus importantes séries de jeux de combat de tous les temps, et est aujourd’hui considérée comme l’une des reines du versus fighting. Malgré cet héritage, l’histoire de cette franchise iconique n’a jamais été racontée dans son entièreté… Et cela s’apprête à changer. THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History sera disponible cet été.

À l’occasion du premier livre sous licence officielle et entièrement approuvé, la saga KOF dévoile son histoire et ses secrets. THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History donne accès à des illustrations et artworks, ainsi qu’à la parole des principaux membres de l’équipe de développement originale. Ce récit officiel offre une histoire visuelle et écrite complète de KOF : il célèbre les personnages iconiques de la série comme Kyo Kusanagi et Iori Yagami, mais aussi les doubleurs qui leur ont donné vie. Il s’attarde également sur des aspects inédits des mystérieuses origines de KOF, et plonge les lecteurs dans le somptueux pixel art et les scénarios prenants qui ont fait la renommée de la franchise. Avec sa profusion d’images et d’informations, il s’agit du livre ultime sur KOF.

THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History sera également disponible dans une édition ALL-STAR qui comprend un étui en carton solide, cinq art prints et une carte postale affichant des illustrations exclusives d’Eisuke Ogura. L’étui intègre une série de touches qui, lorsqu’elles sont pressées, jouent des effets sonores pour chaque combattant. Un parfait objet de collection !

THE KING OF FIGHTERS: The Ultimate History sortira cet été au prix de 42,50 €. L’édition ALL-STAR sera disponible au prix de 66,50 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.