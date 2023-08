Sonic Superstars sortira le 17 octobre 2023

Partager Facebook

la Sonic Team a annoncé la date de sortie de Sonic Superstars, prévue pour le 17 octobre 2023. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, consoles Nintendo Switch et PC.

La dernière bande-annonce pour Sonic Superstars introduit de nouveaux éléments de gameplay extraits de la prochaine aventure de Sonic, à commencer par le jeu en coop local et le mode Combat. Jouez toute la campagne avec trois autres joueurs en local, ou bien accédez au tout nouveau mode Combat pour défier jusqu’à trois joueurs en local, voire sept en ligne.

SEGA en a aussi profité pour présenter Sonic Superstars – Édition Digital Deluxe, qui comprendra le jeu de base, le pack LEGO Fun avec des apparences de personnages LEGO pour Amy, Tails et Knuckles, des niveaux pour le mode Combat et encore d’autres contenus supplémentaires : une apparence Sonic Rabbit spéciale qui reprend le design original de Sonic, des pièces de Mecha Sonic pour le mode Combat, des fonds d’écran exclusifs, un artbook numérique et une mini-bande originale.

Les fans de Sonic peuvent précommander les éditions Standard ou Digital Deluxe de Sonic Superstars en prévision de la sortie sur sonicsuperstars.com pour recevoir une apparence de personnage exclusive LEGO Eggman. De plus, tous les joueurs de Sonic Superstars pourront jouer l’Éclair bleu sous forme de briques avec une apparence LEGO Sonic gratuite, disponible dès la sortie du jeu !

Sonic Superstars – Édition Standard

Jeu de base

Apparence LEGO Sonic gratuite

Sonic Superstars – Édition Digital Deluxe

Jeu de base (dématérialisé uniquement)

Apparence Sonic Rabbit

Pack LEGO Fun

Pièces de Mecha Sonic pour le mode Combat

Fonds d’écran supplémentaires pour le menu

Artbook numérique et mini-bande originale

Apparence Sonic LEGO gratuite

Explorez les Northstar Islands dans cette aventure inédite qui reprend l’action rapide et les séquences des jeux Sonic classiques. Incarnez Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, et utilisez les Emerald Powers qui offrent des manières inédites de se déplacer et d’attaquer. Parcourez des environnements magnifiques, en solo ou jusqu’à quatre joueurs, pour déjouer les plans du Dr. Eggman, de Fang et d’une nouvelle ennemie qui cherchent à transformer les animaux géants des îles en Badniks !

Fonctionnalités principales :