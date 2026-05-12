Sony lance son kit phare « REON POCKET PRO Plus »

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Un nouveau casque de jeu avec une conception acoustique ouverte Équipé d’un algorithme de refroidissement perfectionné et d’un tour de cou « Adaptive Hold Design » nouvellement développé pour un maintien sûr.

Des performances de refroidissement inégalées dans la gamme, avec une température de surface de -2 °C

Nouvelle « conception Adaptive Hold » pour une stabilité à toute épreuve

Pièces de circulation d’air réglables pour un port discret

Sony annonce aujourd’hui le lancement du REON POCKET PRO Plus, le nouveau modèle phare de sa gamme d’appareils thermiques portables. Disponible à partir du 12 mai, ce kit comprend le tour de cou dédié « Adaptive Hold Design » nouvellement développé et une efficacité de refroidissement améliorée, offrant une expérience thermique personnalisée qui s’adapte à l’environnement et aux mouvements de l’utilisateur.

Principales caractéristiques du REON POCKET PRO Plus

Grâce à un algorithme de refroidissement récemment optimisé et à une conception thermique hautement efficace, le REON POCKET PRO Plus offre des performances de refroidissement jusqu’à 20 % supérieures1 par rapport au modèle précédent. En mode SMART COOL, la température de surface de la plaque de refroidissement est réduite de 2 °C supplémentaires2, offrant l’expérience de refroidissement la plus puissante de l’histoire de la série. L’appareil utilise des capteurs de haute précision pour surveiller la température de la peau en temps réel, garantissant un refroidissement sûr et confortable conforme aux normes internationales.

Le tour de cou dédié inclus a été entièrement repensé avec une « conception Adaptive Hold ». En augmentant le diamètre du tube flexible mécanique, la force de maintien a été améliorée d’environ 40 %3. Cela permet à l’appareil de conserver un maintien sûr et un contact optimal avec le corps, même en marchant ou lors d’une activité légère, sans sacrifier le confort.

Le mécanisme d’évacuation de l’air dispose désormais d’un design réglable, permettant aux utilisateurs d’allonger la longueur et de modifier l’angle des évents. Cela garantit une dissipation efficace de la chaleur, quelle que soit la hauteur du col ou le style de vêtement, permettant à l’appareil de rester discret tout en conservant des performances optimales.

Lancé en même temps que l’unité principale, le REON POCKET TAG 2 est un capteur portable environ 18 % plus petit4 que son prédécesseur. Le nouveau design remplace le clip arrière par un trou pour sangle et un mousqueton inclus, offrant des options de fixation polyvalentes pour les sacs ou les passants de ceinture afin de mesurer avec précision la température et l’humidité ambiantes.

Vision environnementale

Depuis son lancement en 2019, la série REON POCKET a évolué pour répondre aux divers besoins liés aux modes de vie à travers le monde. Sony reste déterminé à tirer parti de ses technologies de détection et thermiques pour améliorer le confort personnel tout en contribuant à la durabilité environnementale et aux solutions sociales.

Prix et disponibilité

Le REON Pocket Pro Plus sera disponible à partir du 12 mai sur la boutique en ligne Sony Store et sur Amazon, au prix de vente conseillé de 199 CHF.

1 Comparaison avec le RNP-P1. Lorsque le niveau de refroidissement est réglé au maximum en mode « SMART COOL » ou « SMART COOL ⇔ WARM ».

2 Basé sur la température de surface de refroidissement après 10 minutes au repos à une température ambiante de 35 °C. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.

3 Comparaison de la force de maintien avec le tour de cou du modèle classique (RNPB-NP1), selon les normes de mesure internes de Sony. *4 Basé sur une comparaison de volume avec le RNPT-1.