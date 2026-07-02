Sony met fin aux jeux PS5 sur disque : la PlayStation bascule définitivement vers le tout numérique

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Sony Interactive Entertainment a officialisé l’arrêt des jeux PS5 en version physique à partir de janvier 2028. Désormais, tous les nouveaux titres seront exclusivement distribués au format numérique, une décision historique qui relance le débat sur la propriété des jeux vidéo et leur préservation.

C’est une décision qui pourrait marquer un tournant historique pour l’industrie du jeu vidéo. Sony Interactive Entertainment a officialisé l’arrêt de la production des jeux PS5 sur disque à compter de janvier 2028. Dès cette échéance, tous les nouveaux titres destinés à la console de dernière génération seront exclusivement commercialisés en version numérique. Une annonce qui confirme l’accélération de la transition vers le dématérialisé et qui soulève déjà de nombreuses interrogations sur l’avenir du jeu vidéo, la propriété des œuvres et leur préservation.

La fin des jeux PS5 sur disque à partir de 2028

À partir de janvier 2028, les joueurs ne pourront plus acheter de nouveaux jeux PlayStation 5 sous forme de Blu-ray. Sony cessera définitivement la fabrication des supports physiques pour toutes ses prochaines productions.

Dans un communiqué officiel, le constructeur japonais explique cette décision par l’évolution des habitudes de consommation :

« Face à l’évolution des préférences des consommateurs et du secteur du divertissement dans son ensemble, qui privilégient désormais largement les contenus numériques au détriment des supports physiques, la production de disques pour tous les nouveaux jeux PlayStation prendra fin à partir de janvier 2028. Les futurs titres seront proposés exclusivement au format numérique sur le PlayStation Store ainsi que chez les distributeurs partenaires. Cette évolution ne concerne pas les jeux déjà commercialisés ou ceux dont la sortie physique est prévue avant cette date. »

Autrement dit, les jeux actuellement disponibles en boîte continueront d’exister, tout comme les productions déjà annoncées avant cette échéance.

Des boîtes toujours présentes… mais sans disque

La disparition du support physique ne signifie pas pour autant la fin des boîtes vendues en magasin. Sony prévoit de poursuivre leur commercialisation, mais celles-ci ne contiendront plus de Blu-ray.

À l’intérieur, les joueurs trouveront uniquement un code de téléchargement permettant d’activer le jeu via le PlayStation Store, une stratégie déjà adoptée par plusieurs éditeurs sur certaines éditions récentes, à l’image de GTA 6.

Pour Sony, cette évolution constitue une adaptation logique aux nouveaux usages du marché.

Le constructeur affirme vouloir répondre aux attentes des joueurs en proposant un accès plus rapide aux jeux et une distribution davantage tournée vers le numérique.

Une stratégie amorcée depuis plusieurs années

Cette décision ne constitue pas une surprise totale. Depuis plus d’une décennie, Sony multiplie les initiatives visant à réduire progressivement l’importance du support physique.

L’un des premiers essais remonte à 2009 avec la PSP Go, une console portable exclusivement pensée pour le téléchargement numérique. Si l’expérience s’était révélée prématurée, elle annonçait déjà l’orientation future de l’entreprise.

Par la suite, Sony a lancé la PS5 Digital Edition dès 2020, dépourvue de lecteur Blu-ray, avant de commercialiser une PlayStation 5 Pro entièrement numérique en 2024.

Avec cette nouvelle annonce, le constructeur franchit toutefois une étape supplémentaire : le choix entre version physique et version numérique disparaît totalement pour les futurs jeux PlayStation.

Pourquoi Sony accélère la transition vers le dématérialisé

Derrière cette décision se cachent plusieurs motivations économiques.

La distribution numérique réduit considérablement les coûts de production liés aux disques, aux boîtiers, au transport et au stockage. Elle permet également aux éditeurs de conserver une part plus importante des revenus générés par les ventes.

Autre avantage pour les constructeurs : la disparition progressive du marché de l’occasion.

Contrairement aux jeux physiques, les versions numériques ne peuvent être revendues ni prêtées, ce qui limite fortement les circuits parallèles sur lesquels ni Sony ni les éditeurs ne perçoivent de revenus.

Même si le jeu dématérialisé représente désormais environ 56 % des ventes de jeux vidéo en France, cette mutation reste loin de faire l’unanimité auprès des joueurs.

Une décision qui inquiète les défenseurs du patrimoine vidéoludique

Au-delà des considérations commerciales, cette disparition progressive des jeux physiques ravive le débat autour de la propriété numérique.

Contrairement à un disque que le joueur peut conserver aussi longtemps qu’il le souhaite, une version dématérialisée reste dépendante des serveurs du constructeur et des licences d’exploitation.

Cette évolution soulève également des questions concernant la préservation du patrimoine vidéoludique. Sans support physique, l’accès aux jeux pourrait devenir plus complexe si les plateformes de téléchargement venaient à disparaître dans les décennies à venir.

Les associations spécialisées dans la conservation des jeux vidéo alertent depuis plusieurs années sur ce risque, estimant que le tout numérique fragilise la mémoire de l’industrie.

La fermeture du PlayStation Store PS3 et PS Vita alimente les inquiétudes

Comme un symbole, Sony a également annoncé la fermeture du PlayStation Store pour PlayStation 3 et PS Vita.

Les utilisateurs ne pourront plus acheter de nouveaux jeux sur ces plateformes. Seuls les titres déjà acquis resteront accessibles au téléchargement et pourront continuer à être utilisés.

Cette décision nourrit les interrogations autour de l’avenir du catalogue PlayStation. Si les serveurs d’anciennes consoles finissent inévitablement par fermer, certains joueurs s’interrogent déjà sur le devenir de la bibliothèque numérique PS5 dans une dizaine d’années.

Avec cette annonce, Sony confirme que l’avenir de la marque PlayStation sera résolument tourné vers le numérique. Si cette stratégie répond aux nouvelles habitudes de consommation et permet de réduire les coûts de distribution, elle marque également la fin progressive d’une époque pour les collectionneurs, les amateurs de jeux en boîte et tous ceux qui considèrent qu’un jeu vidéo ne se résume pas à une simple licence numérique. La disparition du support physique pourrait ainsi redéfinir durablement la manière de consommer, de posséder et de préserver les jeux vidéo au cours des prochaines années.