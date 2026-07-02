Blizzard révèle les joueurs de la Blizzard Classic Cup

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Blizzard Entertainment a annoncé de nouveaux détails concernant le programme e-sport de la BlizzCon 2026, mettant en avant les joueurs et les équipes qui s’affronteront lors de matchs de la Blizzard Classic Cup. De plus, vous retrouverez toutes les dernières actualités concernant la Coupe du monde d’Overwatch, le Masters Tour de Hearthstone, le Championnat du monde d’arène et les qualifications pour le Mythic Dungeon International de World of Warcraft.

Blizzard Classic Cup

Lors des deux jours de la BlizzCon, des figures emblématiques s’affronteront à nouveau. Nick « Tasteless » Plott et Dan « Artosis » Stemkoski seront les capitaines de la Classic Cup pour disputer des matchs où l’honneur, l’héritage et les points en jeu compteront pour remporter le trophée de la Classic Cup. Ces matchs d’anciennes rivalités sont notamment :

StarCraft : Remastered – BoxeR contre Nal_rA

Deux icônes de l’histoire de Brood War reviennent sous les feux de la rampe : BoxeR, l’un des compétiteurs les plus influents de l’e-sport, et Nal_rA, l’un des joueurs Protoss les plus titrés de StarCraft.

StarCraft II – IdrA contre MC

Un affrontement classique de l’ère Wings of Liberty fait son retour alors qu’IdrA et MC ravivent l’une des rivalités les plus acharnées de StarCraft II.

Heroes of the Storm – Dignitas vs. Gen.G

Heroes of the Storm fait son retour à la BlizzCon avec un hommage à la finale du championnat mondial Heroes of the Storm 2018. Dignitas et Gen.G réunissent à nouveau des équipes de vétérans de la BlizzCon pour une revanche attendue depuis des années.

Warcraft III – ToD vs. TeD

Deux champions de Warcraft III aux palmarès prestigieux s’affrontent lors d’un match célébrant des années d’histoire compétitive, des palmarès impressionnants et une rivalité légendaire.

Dans le cadre du programme e-sport global de la BlizzCon 2026, les meilleurs joueurs du monde entier se disputent une place pour la Coupe du monde d’Overwatch, le Masters Tour de Hearthstone ou encore le Championnat du monde d’arène et le Mythic Dungeon International de World of Warcraft.