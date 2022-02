Sony présente les LinkBuds, un tout nouveau concept d’écouteurs

Partager Facebook

Sony dévoile les tout nouveaux LinkBuds sans fil, un nouveau concept d’écouteurs pour profiter de sa musique préférée et des moments importants, en même temps. Avec les LinkBuds, l’utilisateur reste connecté et à l’écoute grâce à un design circulaire ouvert et une transparence audio, un ajustement ultraprécis, ainsi qu’un son et des appels de qualité.

En dévoilant la conception unique des LinkBuds et de ses technologies de capteur et de son spatialisé, Sony créé de nouvelles expériences sonores avec ses partenaires, tels que les jeux en réalité augmentée. Sony imagine de nouveaux modes de télétravail, l’immersion par un son 360° et un accès rapide à la musique.

Le monde réel et en ligne, toujours connectés

Exclusifs par leur conception circulaire ouverte, les LinkBuds permettent de se connecter au monde extérieur quand on le souhaite, sans compromettre le plaisir d’écoute. Le nouveau diaphragme en anneau est percé au centre pour assurer la transparence audio et permet d’entendre clairement les sons environnants. L’utilisateur saura quand quelqu’un l’interpelle durant un appel ou il pourra discuter facilement avec des amis tout en écoutant ses chansons préférées. Leur nouveau design fait des LinkBuds le compagnon idéal pour tout un éventail d’activités, comme le télétravail, le sport, les jeux, l’écoute de musique en extérieur, etc.

S’il le souhaite, l’utilisateur n’aura pas besoin de les éteindre grâce à leur nouveau design ergonomique super compact et très confortable. Ces écouteurs d’à peu près quatre grammes sont une merveille de miniaturisation. Contrairement aux écouteurs conventionnels, la surface de protection recouvrant la membrane du haut-parleur est intégrée dans le boîtier pour économiser de l’espace. La forme générale a été optimisée en fonction de nombreuses données sur la morphologie des oreilles rassemblées depuis que Sony a lancé les premiers écouteurs intra-auriculaires au monde en 1982. Ils sont de véritables compagnons au quotidien, qui sauront se faire oublier.

Un son limpide

Les LinkBuds incluent une technologie de capture vocale précise offrant un traitement avancé du signal vocal. L’algorithme de réduction du bruit de Sony a été développé à l’aide de l’apprentissage automatique de l’IA et à partir de plus de 500 millions d’échantillons vocaux pour supprimer le bruit ambiant et extraire clairement la voix. L’utilisateur peut ainsi entendre les gens, à sa guise, même dans des environnements bruyants.

Les LinkBuds permettent de profiter d’un son de haute qualité, quelle que soit l’intensité sonore de l’endroit où vous vous trouvez. Grâce à la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), la bande-son personnelle sera restaurée en haute qualité. Le processeur V1 intégré de Sony reproduit tous les détails des musiques avec une distorsion minimale pour offrir une expérience d’écoute incroyablement authentique et faire entendre ses artistes préférés sous leur meilleur jour. Un haut-parleur en anneau sur mesure de 12 mm offre un son riche et bien équilibré.

La fonction Adaptive Volume Control optimise automatiquement le volume en fonction de l’endroit où on se trouve pour que la musique se fonde parfaitement dans l’environnement. Il est alors possible d’écouter ses morceaux préférés à un volume confortable et dans différents environnements pour améliorer son expérience d’écoute en plein air.

Votre réalité améliorée

Malgré leur petite taille, les LinkBuds sont très faciles à utiliser avec des fonctionnalités avancées. Grâce à Wide Area Tap, l’utilisateur contrôle tout, du bout des doigts. Il suffit de tapoter deux ou trois fois devant l’un des deux écouteurs pour régler la lecture à sa guise, sans toucher les LinkBuds eux-mêmes.

Autre fonctionnalité, grâce à Speak-to-Chat, il est possible de suspendre automatiquement la lecture de sa musique dès qu’on entame une conversation. Une fois celle-ci terminée, la musique redémarre automatiquement, sans toucher aux commandes. Également dotés d’une aide mains-libres, les LinkBuds permettent, entre autres, de chercher des informations, de se connecter avec des amis, de programmer des rappels en activant simplement son assistant vocal préféré.

Fast & Swift Pair, la clé de l’appairage Bluetooth supersonique

Les LinkBuds prennent en charge Fast Pair de Google, la nouvelle fonctionnalité très pratique pour appairer sans effort ses appareils Android. Il est également possible de localiser l’endroit où les écouteurs ont été laissé pour la dernière fois. Swift Pair facilite le couplage des LinkBuds à son ordinateur portable, son ordinateur de bureau ou sa tablette sous Windows 11 ou Windows 10.

Pour la première fois, en retirant les écouteurs de leur étui une fenêtre apparaît automatiquement. Une façon très simple de se connecter de n’importe où, n’importe quand.

Accès rapide à sa musique préférée

Grâce à Quick access, il est possible de configurer les LinkBuds pour reprendre la lecture de Spotify en quelques tapotements, sans même toucher son smartphone.

Microsoft Soundscape

Les LinkBuds offrent des fonctionnalités améliorées intégrées à Microsoft Soundscape. Le design ouvert des LinkBuds permet aux utilisateurs d’entendre les annonces audio et celles des bâtiments ou des intersections avec le son naturel de l’environnement. Les boussoles/capteurs gyroscopique intégrés aux écouteurs peuvent détecter la direction de votre tête et permettent d’entendre le son d’une destination, sans tenir son smartphone.



Un produit durable

Sony a conçu les LinkBuds non seulement pour qu’ils soient élégants, mais aussi respectueux de l’environnement. Ces écouteurs uniques et leur étui de charge sont fabriqués à partir de matériaux plastiques recyclés et leur emballage est conçu sans plastique.

Les écouteurs du quotidien

Les LinkBuds sont parfaits pour la vie de tous les jours. Ils sont résistants à l’eau (IPX4) : les éclaboussures et la transpiration ne leur font pas peur. L’autonomie des écouteurs est de 5,5 heures, idéal pour travailler toute la journée. Et une réserve de 12 heures supplémentaires est stockée dans l’élégant boîtier compact. Même lorsque l’activité bat son plein, une recharge de 10 minutes octroie jusqu’à 90 minutes d’autonomie aux écouteurs.

Une immersion audio totale

Les LinkBuds embarquent également les technologies 360 Reality Audio. Avec 360 Reality Audio, la musique nous transporte automatiquement au premier rang d’une salle de concert ou au cœur d’un studio d’enregistrement pour écouter son artiste préféré comme si on y était.

Messages des partenaires de Sony

Véritable passerelle entre les mondes en ligne et hors ligne, les LinkBuds continueront de fournir des services pour améliorer et réinventer les expériences sonores. Voici quelques messages de certains des partenaires stratégiques de Sony.



« Microsoft Soundscape est une technologie audio innovante et emblématique de notre mission consistant à permettre à chacun de se dépasser », déclare Peter Lee, CVP de Microsoft Research & Incubations. « Dans notre collaboration avec Sony visant à intégrer Soundscape avec LinkBuds, nous avons constaté que la conception minutieuse des écouteurs améliore l’expérience de Soundscape et permet à chacun d’augmenter la perception de son environnement et de gagner plus d’autonomie dans ses déplacements, tout en profitant d’une véritable expérience à l’écoute du monde, les mains libres. Ce n’est que le début et nous sommes ravis de notre relation continue avec Sony et de la façon dont nos technologies complémentaires enrichissent nos vies personnelles et professionnelles. »



« Nos produits – Ingress, Pokémon GO et Pikmin Bloom – utilisent la réalité augmentée et le gameplay du monde réel pour divertir et émerveiller notre communauté. Le son est une composante importante de toute expérience de divertissement, en particulier en terres inconnues. C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Sony pour le lancement des LinkBuds afin d’offrir à notre communauté de nouvelles immersions audio dans le monde réel », déclare Archit Bhargava, directeur du marketing produit, Niantic, Inc.



« Chez Spotify, notre mission consiste à toujours créer l’expérience d’écoute la meilleure et la plus transparente pour chaque instant », déclare Sten Garmark, vice-président de l’expérience consommateur chez Spotify. « Avec Sony, nous sommes ravis de l’arrivée de Spotify Tap sur les nouveaux LinkBuds. Les auditeurs pourront ainsi se plonger instantanément dans la musique ou accéder à une nouveauté, du bout des doigts. »

Prix et disponibilité

Les Sony LinkBuds (WF-L900) seront disponibles en gris et blanc à partir de février 2022 au prix public conseillé de CHF 199.