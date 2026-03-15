Loot boxes : l’Europe durcit la classification PEGI des jeux vidéo

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Face aux inquiétudes liées aux mécaniques de hasard et aux microtransactions, le système Pan European Game Information (PEGI) introduit de nouvelles restrictions d’âge. Dès 2026, les jeux contenant des loot boxes pourraient être classés PEGI 16 ou PEGI 18, bouleversant potentiellement l’industrie du jeu vidéo.

Désormais, les jeux vidéo commercialisés en Europe intégrant des loot boxes seront soumis à des restrictions d’âge plus strictes dans le cadre du système de classification PEGI. Cette évolution réglementaire vise à mieux encadrer les mécanismes de hasard présents dans certains titres vidéoludiques et à renforcer la protection des jeunes joueurs face aux achats aléatoires intégrés aux jeux.

Les régulateurs européens intensifient leur action face aux risques du jeu vidéo

Face à la controverse croissante entourant les loot boxes et autres systèmes assimilés à des formes de hasard numérique, les autorités européennes ont décidé de durcir leur approche. À partir de juin 2026, une nouvelle série de règles élaborées par Pan European Game Information (PEGI) s’appliquera à l’ensemble des jeux vidéo soumis à classification sur le marché européen.

L’objectif affiché par les régulateurs est clair : mieux protéger les mineurs face aux pratiques économiques et interactives jugées potentiellement problématiques, notamment en matière de sécurité en ligne, de dépenses intégrées et de mécanismes proches du jeu d’argent.

Une réforme majeure de la classification PEGI

Portées par le conseil de PEGI, ces nouvelles dispositions ciblent directement plusieurs fonctionnalités de jeu régulièrement critiquées par les associations de protection des consommateurs et les autorités publiques. Sont notamment concernées les microtransactions, les récompenses aléatoires payantes ou encore les systèmes de communication non modérés.

Dans le détail, la réforme prévoit plusieurs ajustements significatifs du système de classification :

Achats de contenus limités dans le temps ou en quantité : classification minimale PEGI 12 .

: classification minimale . Fonctionnalités liées aux NFT ou à la blockchain : classement automatique PEGI 18 .

: classement automatique . Objets aléatoires payants (loot boxes) : classification par défaut PEGI 16 , pouvant atteindre PEGI 18 selon le niveau de risque.

: classification par défaut , pouvant atteindre selon le niveau de risque. Missions quotidiennes récurrentes : récompense simple : PEGI 7 ; pénalité en cas d’absence : PEGI 12 .

: Communication sans modération ni possibilité de signalement : classement automatique PEGI 18.

Cette refonte vise à rendre la signalétique plus lisible pour les parents et les joueurs, tout en adaptant le système PEGI aux nouvelles réalités économiques du jeu vidéo moderne.

Un impact direct sur l’industrie du jeu vidéo

L’application de ces critères pourrait modifier sensiblement la classification de nombreux jeux vidéo populaires. Certains titres, jusqu’ici considérés comme accessibles à un très large public, pourraient se voir attribuer une classification d’âge plus élevée.

C’est notamment le cas de certaines productions sportives populaires. Des licences comme la franchise EA Sports FC, historiquement classée PEGI 3, pourraient être reclassées PEGI 16 si leurs mécaniques de loot boxes et d’objets aléatoires payants sont maintenues dans les prochaines versions.

Les jeux de tir multijoueurs en ligne pourraient également être concernés par ce relèvement des seuils d’âge, notamment en raison des systèmes économiques et sociaux qu’ils intègrent.

Loot boxes : un débat international qui s’intensifie

La question des loot boxes dans les jeux vidéo agite les autorités de régulation depuis plusieurs années. Ces coffres virtuels contenant des objets aléatoires achetés avec de l’argent réel sont régulièrement critiqués pour leur proximité avec les mécanismes du jeu d’argent.

Certains pays ont déjà pris des mesures radicales. La Belgique a interdit les loot boxes dès 2018, une décision qui a contraint certains éditeurs à revoir leur stratégie de distribution. Des acteurs majeurs du secteur, comme Blizzard Entertainment, ont ainsi renoncé à commercialiser certains titres localement, à l’image de Diablo Immortal.

Outre-Atlantique, la pression réglementaire s’accentue également. Aux États-Unis, l’avocat général de l’État de New York poursuit actuellement Valve, la société propriétaire de la plateforme Steam, dans le cadre d’enquêtes liées aux pratiques économiques de l’industrie vidéoludique.

Mieux informer les parents et accompagner les jeunes joueurs

Pour les responsables européens, ces nouvelles règles doivent avant tout renforcer la transparence et la compréhension des systèmes intégrés dans les jeux vidéo. Selon Beate Våje, présidente du conseil PEGI, il est essentiel que les familles puissent identifier les fonctionnalités nécessitant une vigilance particulière.

L’enjeu consiste désormais à trouver un équilibre entre protection des jeunes publics et évolution économique de l’industrie du jeu vidéo. Reste à savoir comment les éditeurs adapteront leurs modèles économiques sans compromettre leur relation avec un public historiquement très jeune.