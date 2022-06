Splitgate : la Saison 2 arrive sur PC, Xbox et PlayStation !

Partager Facebook

Les systèmes de progression et de matchmaking ont été entièrement revus avec la migration globale des serveurs vers une nouvelle structure réseau performante, tandis qu’une tonne de nouveaux contenus font leur entrée dans l’arène : trois nouveaux modes, une carte magnifiquement remasterisée (Abyss), un tout nouveau battle pass et la possibilité de partager ses créations de cartes sont notamment au programme de cette mise à jour exceptionnelle.

Déjà pourvu de 20 modes de jeu différents, Splitgate offre trois nouvelles manières de jouer aux nouveaux venus comme aux habitués avec l’ajout des modes Juggernaut, Hotzone et Lockdown. Juggernaut place les joueurs dans une partie au hasard, seul contre tous dans un véritable défi pour la survie. Hotzone pousse les participants à jouer de manière agressive afin de tenir une zone neutre pendant 30 secondes pour marquer des points. Enfin, Lockdown est un dérivé du mode Domination qui invite les équipes à prendre le contrôle de trois zones différentes pour marquer un point avant que celles-ci ne changent d’emplacement.

Ces trois modes de jeu inédits sont l’occasion parfaite d’expérimenter le nouveau système de progression de Splitgate. Passés les 100 premiers niveaux et leurs récompenses associées, on atteint un nouveau tiers : le Pro 1 et ses 100 niveaux supplémentaires, avec eux aussi des bonus alléchants à récupérer ! Avec les tout nouveaux badges qui peuvent désormais être attachés à leurs cartes, les joueurs peuvent mettre en avant le dernier défi qu’ils ont relevé, leur rang et bien d’autres choses encore sur leur chemin vers le Pro 10.

Le nouveau serveur backend permet à 1047 Games de compléter le processus de migration majeur débuté l’année dernière. Cette mise à jour remplace le système de matchmaking actuel de Splitgate, pour une connexion plus rapide que jamais. De plus, les joueurs croiseront moins de bots dans les parties, et davantage d’opposants du même niveau que le leur.

L’une des cartes classiques de Splitgate se voit également retravaillée : Abyss a été complètement repensée et si elle conserve tout son charme, elle offre plus de façons de manipuler les portails pour prendre l’avantage sur le champ de bataille. Les joueurs et joueuses créatifs ont également la possibilité de concevoir leurs propres cartes sur une nouvelle île, Wet Ocean, pour les partager facilement avec la communauté sur le cloud.

Pour fêter la sortie de la deuxième saison, 1047 Games et Luminosity s’associent pour un match eSport opposant les développeurs du jeu à une équipe de joueurs professionnels et l’un des streamers les plus populaires de Twitch, Lirik. L’événement, qui aura lieu le 3 juin à 19 heures, sera retransmis en direct sur la chaîne Twitch de Splitgate et commenté par MoistCr1tikal. La toute nouvelle équipe professionnelle rejoindra ensuite le caster pour une session d’interview exceptionnelle. Un événement à ne surtout pas manquer !

Après son lancement en beta ouverte à l’été 2021, Splitgate a véritablement explosé sur PC et consoles au point de devenir l’une des grosses sensations de l’année dernière. Le FPS virevoltant est un savant mélange d’action furieuse et de tactique à base de portails, que les joueurs déploient selon leur bon vouloir pour une expérience multijoueur originale et nerveuse dont les possibilités tactiques sont infinies. La Beta Saison 2 de Splitgate est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam Deck, Xbox One et Xbox Series X|S.