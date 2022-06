Preview : CrossFire : Legion

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Disponible depuis le 24 mai en accès anticipé sur Steam, CrossFire : Legion, à ne pas confondre avec le FPS Crossfire sorti en 2007 bien qu’il partage le même univers, est un RTS développé par Blackbird Interactive et édité par Prime Matter.

Dans CrossFire : Legion, 3 factions rivales ( Black List, Global Risk et New Horizon ) s’affrontent dans un monde où la société s’écroule et laisse place à des conflits divers afin d’imposer leurs dominations et leurs idéologies.

Actuellement, cet accès anticipé permet de découvrir les 4 premières missions de l’acte 1 mettant en scène la faction Black List, histoire de s’imprégner de l’univers mais également de découvrir le gameplay et les spécificités offertes par les différentes unités contrôlées. Bien entendu le titre va s’étoffer au fil des mises à jour jusqu’à sa sortie de l’accès anticipé, mais cela permet déjà de se faire une bonne idée des possibilités et honnêtement, les sensations sont directes et bonnes. Nous sommes certes face à un RTS classique, mais ce CrossFire fait son job en s’inspirant fortement de ses aînés disparus. À l’instar des grands noms tels que, Command & Conquer et en particulier à Starcraft 2, qui ont fait les beaux jours du genre, on gère une base, ses ressources, ses unités offensives et défensives ( 45 unités de combats et 6 commandants uniques ce jour) tout en améliorant l’ensemble au fils de notre partie afin de prendre le dessus sur notre objectif.

A côté de sa campagne, qu’on espère pouvoir continuer rapidement, CrossFire Legion est bien entendu orienté communauté, avec la possibilité de s’affronter en ligne en partie 1v1, 2v2 ou en 3v3 au travers des modes standards ( pvp classique) le mode paquet ( avec des objectifs) et le mode coopération ( travailler ensemble contre l’IA). Malheureusement par manque de joueurs actuellement sur cet accès anticipé nous n’avons pas pu réellement jauger le titre correctement. Pour autant, à par l’équilibrage global des différentes unités histoire de peaufiner l’ensemble, CrossFire : Legion semble avoir toutes les clés en main pour offrir du plaisir en jeu. Faut-il encore que la communauté suit l’initiative, puisque le genre RTS n’attire plus vraiment.

Pour résumer, CrossFire : Legion tente de relancer un style abandonné depuis des années en essayant d’offrir un RTS au goût du jour. Malheureusement et au vu de cet accès anticipé beaucoup trop classique, il ne risque pas de faire revivre la flamme des fans en état. Attendons les prochaines mises à jour, ajoutant dans un premiers temps la suite de la campagne mais également de nouvelles fonctionnalités et autres modes de jeux pour vraiment le juger.

A suivre!

Contenu disponible prochainement (pendant l’accès anticipé) :