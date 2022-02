SQUARE ENIX DÉVOILEVOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN,DISPONIBLE LE 17 FÉVRIER

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Voice of Cards®: The Forsaken Maiden, le nouvel opus de Voice of Cards, franchise unique de RPG à base de cartes, sera disponible le 17 février en version digitale sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®.

VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN est une expérience indépendante entièrement narrée avec des cartes, qui plaira autant aux nouveaux joueurs qu’aux fans de VOICE OF CARDS: THE ISLE DRAGON ROARS

Les joueurs pourront s’évader dans un monde illustré par des cartes dans ce deuxième opus de la série Voice of Cards, né des esprits créatifs à l’origine des célèbres franchises NieR® et Drakengard®, y compris le directeur créatif YOKO TARO (franchises NieR et Drakengard), le producteur exécutif Yosuke Saito (franchise NieR), le directeur musical Keiichi Okabe (Drakengard 3, franchise NieR), ainsi que le concepteur de personnages Kimihiko Fujisaka (franchise Drakengard).

Se déroulant sur un archipel reculé protégé par les Prêtresses depuis des générations, cette aventure au tour par tour emmènera les joueuses et joueurs à la suite du protagoniste pour sauver ses habitants, menacé par la destruction. Dans cet émouvant récit prenant place dans un monde à la beauté mélancolique, les joueurs navigueront de par les mers avec Alva, une jeune fille ayant échoué à devenir Prêtresse.

Pour les fans de YOKO TARO, un lot inspiré de ses précédentes œuvres sera disponible à l’achat. Il inclura le jeu Voice of Cards: The Forsaken Maiden et plusieurs DLC débloquant des objets et du contenu en jeu, tels que :



Tenue des marionnettes – Un design additionnel pour les tenues de Barren, Laty et Lac

Un design additionnel pour les tenues de Barren, Laty et Lac Emblème YoRHa® – Remplace le visuel à l’arrière des cartes par l’emblème de YoRHa

Remplace le visuel à l’arrière des cartes par l’emblème de YoRHa Avatar 2B – Un avatar inspiré de 2B pour le joueur, utilisable sur la carte du monde

Un avatar inspiré de 2B pour le joueur, utilisable sur la carte du monde Plateau La cité dupliquée – Un plateau de jeu et une boîte à gemmes inspirés de la cité dupliquée

Un plateau de jeu et une boîte à gemmes inspirés de la cité dupliquée Table Machine vivante – Un design inspiré des machines vivantes pour le plateau de jeu

Un design inspiré des machines vivantes pour le plateau de jeu Jukebox de la résistance – Musique de fond alternative honorant la mémoire des androïdes qui ont combattu à mort pour préserver l’Humanité**

Musique de fond alternative honorant la mémoire des androïdes qui ont combattu à mort pour préserver l’Humanité** Lot pixel art : Remplace toutes les illustrations des personnages et ennemis par du pixel art.



Les fans qui précommandent VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN sur Nintendo Switch™ ou sur Steam® recevront le contenu téléchargeable « Motif de baleine porte-bonheur », qui applique l’image d’une baleine légendaire portant bonheur à ceux qui l’aperçoivent au dos des cartes, et « Table marine carrelée », qui débloque un plateau de jeu inspiré de l’océan.



VOICE OF CARDS: THE FORSAKEN MAIDEN sera disponible au format numérique sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC sur STEAM® le 17 février 2022.