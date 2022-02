Sony World Photography Awards: Tinu Müller est le lauréat du National Award Suisse 2022

Partager Facebook

La World Photography Organisation et Sony ont annoncé le gagnant pour la Suisse des National Awards de cette année. La photo de Tinu Müller, photographe originaire de l’Oberland bernois, a été élue meilleure œuvre parmi toutes celles envoyées par des photographes suisses. Sa photo sera exposée à la Somerset House à Londres à partir du 13 avril, ainsi que celles des autres lauréats du concours de cette année.

Le programme des Prix Nationaux est une initiative mise en place par l’Organisation mondiale de la photographie et Sony pour soutenir les communautés photographiques locales à travers le monde, avec 61 pays participants cette année.

Plus de 340 000 photos provenant de 211 pays ont été soumises aux Sony World Photography Awards 2022 et plus de 170 000 ont été soumises à la compétition Open (parmi lesquelles le gagnant des National Awards a été sélectionné).

Tinu Müller a été sélectionné anonymement par un jury pour sa photo « Out of the White Room », qu’il avait soumise dans la catégorie Motion du concours public. La photo, prise en mars 2021 dans le domaine skiable de Grindelwald-First, immortalise de manière impressionnante le champion olympique de snowboard half-pipe Gian Simmen.

© Tinu Müller, Switzerland, Winner, National Awards, Sony World Photography Awards 2022

Tinu Müller vit dans le même village de l’Oberland bernois que le sportif. Il préfère photographier les gens, soit sous forme de portraits, soit dans le cadre d’un sport d’action comme le snowboard, le VTT ou le stand-up paddle. Il ne parvient toutefois que rarement à réaliser des projets photographiques communs avec Gian Simmen, car tous deux sont très occupés par leur travail et leurs familles. Pour la photo gagnante, ils ont profité d’une journée parfaite avec de la poudreuse fraîche. À propos de ce prix, Tinu Müller déclare : « Gian Simmen et moi sommes très heureux que la photo ne plaise pas seulement à nous ! »

En tant que lauréat du Prix national Suisse, Tinu Müller reçoit un équipement d’imagerie numérique Sony et sera inclus dans l’exposition et le livre des Sony World Photography Awards.



Les lauréats des concours Student, Youth, Open et Professional des Sony World Photography Awards 2022 seront annoncés le 12 avril 2022 et seront présentés dans le cadre de l’exposition à la Somerset House, à Londres (13 avril-2 mai 2022). Pour plus d’informations sur les gagnants et les finalistes, veuillez consulter le site www.worldphoto.org.