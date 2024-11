Steam: l’enregistrement de jeux accessible à tous

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La société Valve a récemment annoncé le déploiement généralisé de sa fonctionnalité d’enregistrement de sessions de jeu sur Steam, désormais accessible à tous les utilisateurs de Mac, PC et Steam Deck.

Après une phase de tests en version bêta, cette fonctionnalité native est désormais disponible pour l’ensemble des joueurs, leur permettant de capturer leurs moments de jeu mémorables avec une efficacité optimale et un impact minimal sur les performances de leurs appareils.

Ce nouvel outil d’enregistrement propose une palette complète de fonctionnalités conçues pour répondre aux attentes des passionnés de jeux vidéo. Il permet notamment de lancer l’enregistrement de manière continue en arrière-plan, ou d’initier et de stopper manuellement la capture selon les besoins de l’utilisateur. De plus, un système de relecture rapide permet de visualiser instantanément les temps forts des sessions, offrant ainsi une meilleure réactivité aux joueurs désireux de revivre leurs exploits ou de les partager.

L’enregistreur intègre également une fonction de marqueurs, permettant de baliser les moments-clés de la partie pour un repérage rapide. Lorsque le jeu est compatible avec la fonction Timeline de l’outil, Steam se charge même d’ajouter automatiquement des repères spécifiques, facilitant ainsi la navigation dans le contenu enregistré. Depuis l’annonce de cette fonctionnalité en juin 2024, plusieurs jeux phares ont adopté cette technologie. En tête de liste, Counter-Strike 2 et Dota 2, deux titres emblématiques de Valve, ont intégré des marqueurs de Timeline et d’événements, offrant ainsi une expérience de capture encore plus immersive. Les développeurs tiers ne sont pas en reste, et peuvent, grâce au kit de développement logiciel (SDK) de Valve, intégrer ces fonctionnalités à leurs propres titres.

En termes de performances, Valve a conçu cet outil pour minimiser la consommation des ressources système. Pour cela, il s’appuie sur les cartes graphiques NVIDIA et AMD, qui absorbent l’essentiel de la charge de traitement vidéo, réduisant ainsi l’impact sur le fonctionnement global du système. En l’absence de ces processeurs graphiques, le processeur central (CPU) est mis à contribution, ce qui peut, toutefois, entraîner une légère diminution des performances.

Pour simplifier le partage, les enregistrements peuvent être exportés en format MP4, transférés vers d’autres appareils, ou encore partagés via mobile grâce à un code QR ou à un lien temporaire accessible aux utilisateurs de Steam. Activer cette fonctionnalité est un jeu d’enfant : une simple mise à jour de Steam suivie d’un passage dans la section Enregistrement de jeu des paramètres suffit. Valve précise que cette fonction est compatible avec les systèmes Windows 10/11 ainsi que macOS 10.13 et 10.14.

L’introduction de cette fonction d’enregistrement marque une étape importante pour les adeptes de Steam, en leur fournissant un outil intégré pour capturer, éditer et diffuser leurs moments de gloire vidéoludiques, tout en minimisant les contraintes techniques.