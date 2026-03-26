Stranger Than Heaven donne rendez-vous le 07 mai pour un aperçu spécial

cedric 26 mars 2026 Epic Store, Games, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

SEGA et Xbox annoncent l’événement « Xbox Presents : un aperçu spécial de STRANGER THAN HEAVEN », une émission unique en son genre qui propose une immersion totale dans le tout nouveau titre de Ryu Ga Gotoku Studio, diffusée le 7 mai 2026 à 01h00 CEST.

Officiellement annoncée lors du dernier Xbox Partner Preview, cette émission spéciale a été confirmée dans une nouvelle bande-annonce de STRANGER THAN HEAVEN™. L’occasion pour le studio de dévoiler les cinq époques et les cinq villes de cette histoire épique, ainsi que de toutes nouvelles séquences de gameplay.

STRANGER THAN HEAVEN sera disponible sur Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox sur PC, Xbox Cloud, Steam et PlayStation 5.

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