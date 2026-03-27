Alpine A110 : sacrée « Sportive de l’Année » pour la troisième fois aux Trophées de l’Argus 2026

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L’Alpine A110 R Ultime poursuit son ascension en décrochant pour la troisième fois, pour le modèle A110, le titre de « Sportive de l’Année » aux Trophées de l’Argus 2026. Cette nouvelle consécration vient saluer le modèle iconique de la marque au A fléché, et couronne de succès un modèle dont l’intemporalité du design et la place qu’il occupe dans la hiérarchie des coupés sportifs n’est plus à prouver.

Décerné lors des Trophées de l’Argus 2026, le prix de la « Sportive de l’Année » distingue chaque année les modèles les plus marquants de cette catégorie. Pour l’édition 2026, près de 4000 lecteurs et internautes ont été amenés à voter pour départager les neuf véhicules en lice dans cette catégorie.

Face aux concurrents en lice, l’Alpine A110 R Ultime s’est distinguée par son excellence, obtenant 39 % des suffrages. Après ses précédentes victoires en 2018 pour le modèle A110 et en 2023 pour l’A110 R, ce troisième sacre marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’Alpine A110 et vient récompenser la continuité de son succès.

UNE DISTINCTION QUI CONSACRE LE MODÈLE LE PLUS RADICAL JAMAIS DÉVELOPPÉ PAR ALPINE

Version la plus radicale de l’A110, la version A110 R Ultime incarne l’aboutissement du savoir-faire d’Alpine en matière de performances et d’aérodynamisme. Conçue avec une approche résolument orientée vers l’agilité, elle exprime pleinement les principes de la marque : légèreté, performance et plaisir de conduite. Produite en série limitée, elle représente l’interprétation la plus radicale de l’ADN sportif d’Alpine, en en faisant l’A110 la plus ultime jamais développée et homologuée pour la route.

L’ALPINE A110, UNE SPORTIVE CONTEMPORAINE DE RÉFÉRENCE

Remporter à trois reprise le titre de « Sportive de l’Année » constitue une performance rare dans l’industrie automobile. Cette régularité témoigne de la pertinence des choix techniques opérés par Alpine et de la reconnaissance durable dont bénéficie le modèle auprès du public. Ce nouveau succès vient donc consolider le statut de référence moderne de l’A110 dans le secteur des sportives, appuyant également la place d’Alpine dans l’univers des véhicules sportifs de haut niveau.