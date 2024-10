Partager Facebook

Subaru a annoncé aujourd’hui le lancement sur le marché européen du tout nouveau Forester 4×4. Le lancement en Suisse aura lieu le 30 novembre 2024. Il sera proposé quatre niveaux d‘équipement (Advantage, Swiss Plus, Sport et Luxury) à des prix à partir de CHF 40 950.-.

Depuis son lancement en février 1997, le Forester est un modèle-clé de la gamme des modèles Subaru. Avec plus de 5 millions d’unités vendues dans le monde au cours des 27 dernières années et actuellement le troisième modèle Subaru le plus vendu en Europe, le nouveau Forester préserve l’héritage de cet SUV utilisable partout et à tout moment. Depuis 1997, 40 000 Forester 4×4 ont été vendus en Suisse.

Le nouveau Forester 4×4 se remarque par son nouveau design externe et interne moderne. L’aspect extérieur du nouveau Forester a été considérablement remanié. La partie avant plus large et plus pointue est caractérisée par une calandre aux formes audacieuses reliée aux étroites lampes signature et aux phares assombris. Les ailes fortement bombées et la ligne latérale marquante soulignent le style raffiné et robuste du SUV, tandis que la ligne élevée à l’arrière relie les feux arrière et que le hayon au logo gravé complète un design net. Le nouveau Forester est disponible en 11 couleurs de carrosserie, dont deux sont nouvelles (River Rock Pearl et Cashmere Gold Opal), ainsi qu’avec des roues de 18 et 19 pouces.

Le Forester 4×4 offre un intérieur spacieux et raffiné aux passagers assis à l’avant et à l’arrière. Le confort de route et la convivialité ont été améliorés par l’intégration de sièges avant à protection de la tête contre le tortillement, ce qui réduit les douleurs au dos et à la nuque lors des longs trajets. Diverses parties ont été améliorées, ce qui a pu réduire la pression sonore dans l’habitacle, les bruits de la route et le bruit du moteur.

Au lancement de la 6e génération, le populaire SUV a subi une mise à niveau massive en matière de sécurité. Le système d’aide à la conduite EyeSight, plusieurs fois primé, est doté de cinq nouvelles fonctions. Sept fonctions ont été développées et le conducteur a désormais à sa disposition 15 assistants au total.

Sous le capot du Forester 4×4, le moteur e-BOXER et à l‘œuvre: le moteur boxer à essence de 2,0 litres, qui déploie 136 ch, est assisté d’un moteur électrique compact de 16,7 ch. Ce système hybride léger améliore dès le démarrage l’accélération, la réponse et le couple pour une consommation de carburant moindre et des émissions de CO 2 réduites. En liaison avec la traction intégrale symétrique permanente, cela garantit une conduite sûre et détendue.

En outre, le Forester 4×4 est doté d’un système d‘infodivertissement entièrement nouveau. L’instrument combiné numérique et l’écran tactile de 11,6 pouces interconnectent les occupants durant la course et leur fournissent toutes les informations nécessaires. Le système d‘infodivertissement dispose d’une connectivité améliorée, y compris Apple CarPlay et Android AutoTM sans câble, ainsi que d’une navigation améliorée qui assiste désormais Apple Maps et what3words.