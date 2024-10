Joel Egloff nous revient avec « Ces féroces soldats »

Partager Facebook

Avec « Ces féroces soldats » (dont le titre n’est pas sans faire référence à l’hymne national français), Joel Egloff change radicalement de ton. Connu et récompensé à plusieurs reprises pour ses romans à l’humour absurde, l’auteur nous livre un texte très différent de ceux écrits précédemment. Pour la première fois, il ne laisse que très peu de place à l’imaginaire et se nourrit du réel, et plus précisément de son histoire familiale. « Ces féroces soldats » évoque les Malgré-Nous, soit les jeunes Alsaciens et Mosellans enrôlés de force et contraints de servir dans l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale.

A partir des témoignages de ses parents, l’auteur décrit leur quotidien sous joug nazi. Mêlant la petite et la grande histoire, il s’adresse directement à son père pour retracer le périple tragique de ce dernier incorporé de force par l’ennemi à dix-sept ans, puis envoyé au front contre son propre camp.

Un ouvrage beau, poignant et passionnant qui sort de l’ombre et du silence les Malgré Nous dont l’histoire est souvent oubliée ou peu connue. Ecrit d’une belle plume, l’ouvrage prend aussi un sens particulier en ces temps troublés.