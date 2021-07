Super Robot Wars 30 annoncé pour le 28 octobre

Partager Facebook

BANDAI NAMCO Entertainment Europe a annoncé SUPER ROBOT WARS 30, un nouveau RPG tactique réunissant des personnages et des robots d’une variété d’anime mecha, unis pour combattre leurs ennemis communs.

Dans SUPER ROBOT WARS 30, les joueurs peuvent profiter d’une expérience unique qui combine des crossovers de la série mecha all-star, des animations d’attaque bourrées d’action et la possibilité d’améliorer leurs machines et pilotes préférés.

5 nouvelles franchises de robots populaires arrivent pour la première fois dans la série SUPER ROBOT WARS : « The King of Kings : GaoGaiGar VS Betterman », « The Brave Police J-Decker », « Majestic Prince Knight’s & Magic », « Mazinkaiser (INFINITISM) », « SSSS.GRIDMAN », pour un total de plus de 20 séries représentées dans le jeu.

SUPER ROBOT WARS 30 sera disponible sur PC via STEAM à partir du 28 octobre 2021 et est désormais disponible en précommande dans les éditions suivantes :

Édition standard

Édition Deluxe comprenant le jeu, le Season Pass et un pack de missions bonus

comprenant le jeu, le Season Pass et un pack de missions bonus Édition Ultimate comprenant le jeu, le Season Pass, un pack de missions bonus et le pack Premium Sound & Data

Pour toute précommande, les joueurs recevront également 2 missions et 4 packs supplémentaires. Plus de détails sur le contenu du Season Pass seront bientôt disponibles.