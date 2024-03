Tchia fête son premier anniversaire avec une mise à jour

Partager Facebook

Le studio Awaceb et l’éditeur Kepler Interactive célèbrent aujourd’hui le premier anniversaire de Tchia avec une sortie en fanfare sur Steam. Cette nouvelle version profite d’une mise à jour inédite, qui ruissellera sur Epic Games Store et consoles PlayStation un peu plus tard dans le mois. Depuis sa sortie en mars 2023, le jeu d’aventure a bénéficié de dizaines de récompenses et nominations. Il a notamment été primé lors des Game Awards 2023 dans la catégorie ‘Games for Impact’ et il est nommé dans la catégorie ‘Game Beyond Entertainment’ pour la 20ᵉ cérémonie des BAFTA Games Awards, qui se déroulera en avril prochain.



Tchia a touché au cœur de joueurs et de joueuses du monde entier : cette célébration anniversaire entend remercier chaleureusement l’ensemble de la communauté pour son soutien, mais également accueillir les nouveaux et nouvelles venues dans cet univers fascinant inspiré par la Nouvelle-Calédonie, terre d’origine des cofondateurs d’Awaceb.

Depuis sa sortie en mars 2023, l’héroïne attachante et le monde ouvert superbe de Tchia ont été découverts par plus d’1,4 million de personnes. Disponible sur Steam et très bientôt sur les autres plateformes, cette mise à jour gratuite offre plusieurs bonnes raisons de se plonger dans l’aventure avec plusieurs nouveautés comme l’Outfit Perks System, de nouveaux objets cosmétiques et des Mélodies d’Âme inédites qui offrent de toutes nouvelles manières d’aborder l’aventure. Faire apparaître de la nourriture en un claquement de doigt, voguer rapidement grâce à la mélodie Super Boat, diriger un troupeau d’animaux grâce au pouvoir Attract Animals… Tchia s’étoffe de nouvelles façons d’appréhender et de découvrir cet archipel ensoleillé.