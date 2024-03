Claude 3, le chatbot d’Anthropic le plus évolué

Partager Facebook

Le lancement récent de Claude 3, le chatbot IA d’Anthropic, a suscité beaucoup d’intérêt et de compétition dans le domaine de l’IA, notamment en rivalisant avec ChatGPT.

Claude 3 représente une avancée significative pour Anthropic, offrant une suite de modèles IA réputés comme les plus rapides et les plus puissants jamais développés par l’entreprise. Avec cette mise à jour majeure, Claude 3 introduit des fonctionnalités inédites telles que la capacité d’envoyer et de recevoir des images, ainsi que la possibilité de résumer jusqu’à environ 150 000 mots, dépassant de loin les capacités de ChatGPT.

Anthropic affirme que Claude 3 surpasse même des IA bien établies telles que Google Gemini Ultra et OpenAI GPT-4, en se distinguant notamment dans des domaines comme les connaissances de niveau inférieur au bac, le raisonnement et les mathématiques élémentaires. De plus, Claude 3 marque une première pour Anthropic avec son support multimodal, permettant aux utilisateurs d’analyser divers types de données non structurées, tels que des images, des graphiques et des documents, ce qui élargit considérablement ses capacités d’analyse.

L’ascension rapide d’Anthropic sur le marché de l’IA est palpable, soutenue par des partenariats solides avec des géants de la technologie comme Amazon, Salesforce et Google. Ces alliances stratégiques ont propulsé Anthropic en tant que concurrent sérieux pour ChatGPT, tant dans le domaine des entreprises que des utilisateurs individuels. Bien que les détails sur l’entraînement de Claude 3 et son coût restent confidentiels, Anthropic a mentionné des tests A/B réalisés avec des entreprises établies telles qu’Asana et Airtable pour valider les performances de ses modèles.

En un an seulement, Anthropic est passé d’une startup prometteuse à un acteur majeur de l’IA, renforcé par des avancées successives telles que le lancement de Claude 2 l’année précédente et maintenant l’introduction de Claude 3. Cette trajectoire ascendante souligne le potentiel et la pertinence croissante d’Anthropic dans le paysage de l’IA, où elle représente désormais une alternative sérieuse à des piliers établis comme ChatGPT.

Pour essayer Claude 3, c’est par ici