TCL Europe présente ses nouveaux téléviseurs et barres de son de la série C

En réponse à la demande des consommateurs en quête d’expériences immersives, TCL

repousse les limites de la technologie d’affichage et place la barre haut en matière de qualité

d’image avec sa nouvelle gamme 2023.

TCL, leader de l’électronique grand public et deuxième marque mondiale de

téléviseurs, renforce sa position sur le marché du divertissement à domicile en Europe avec le

lancement de sa nouvelle gamme de téléviseurs et de barres de son. Ces nouveaux produits

promettent une expérience plus immersive et optimale aux consommateurs et notamment aux

gamers, aux fans de sport et de cinéma grâce à des écrans de grande taille, des images à couper le

souffle et une qualité sonore impressionnante.

Le meilleur de la technologie Mini LED de TCL.

La composition de l’écran est essentielle en ce qui concerne la qualité d’image : depuis 2018, TCL est

un pionnier de l’industrie Mini LED et a mobilisé de nombreuses ressources pour développer cette

technologie. Aujourd’hui, il s’agit d’une référence pour l’industrie car c’est la technologie d’affichage

parfaite pour une expérience de cinéma à domicile.

Conscient du potentiel de la technologie mini LED, TCL a lancé en 2019 le premier téléviseur mini LED

du monde à être produit en grande série. Les clients de TCL ont réagi favorablement aux avantages de

la technologie Mini LED : augmentation des zones de local dimming (produisant des niveaux de

luminosité plus importants que jamais) pour un meilleur contraste, des couleurs et une clarté accrue,

ainsi qu’une qualité d’image globalement améliorée.

En tant que technologie d’affichage relativement nouvelle, la plus grande valeur que la Mini LED

apporte aux utilisateurs réside dans sa capacité à proposer une qualité d’image spectaculaire dans un

écran ultramince. En 2020, TCL a créé son propre département de développement de la technologie

optique et des mini LED, avec pour seul objectif de relever ce défi en produisant le plus grand nombre

de zones LED de rétroéclairage de l’industrie. Après près d’un an de recherches approfondies, TCL a

lancé en 2021 le premier téléviseur TCL OD Zero Mini LED au monde, avec une épaisseur de seulement

9,9 mm et 1920 zones de gradation, offrant une qualité d’image exceptionnelle par rapport aux offres

OLED.

En tant que marque, TCL s’est donné pour mission de rendre la technologie de pointe accessible à

tous. Une fois que l’équipe principale de R&D de TCL a découvert comment faire des écrans Mini LED

de qualité, ils se sont employés à trouver des moyens pratiques de les produire à l’échelle. Le coût

traditionnellement élevé des produits Mini LED est en partie dû à l’augmentation du nombre de LED

nécessaires. L’équipe de recherche de TCL a mis au point un processus permettant de réduire

considérablement le coût des LED, sans nuire à l’uniformité de l’écran dans son ensemble.

En prime, en fournissant une expérience visuelle améliorée, le mini LED contribue également à la

préservation de notre planète. Les mini LED peuvent être fabriqués pour être plus économes en

énergie, et leur capacité à réduire la luminosité de certaines zones permet de consommer moins

d’énergie pour produire une luminosité équivalente à d’autres technologies de rétroéclairage.

TCL New C84 Series : un divertissement de qualité supérieure grâce à la dernière génération de la

technologie TCL Mini LED

En 2023, TCL élargira son portefeuille avec sa nouvelle génération de technologie TCL Mini LED avec

plus de choix, y compris ses plus grands téléviseurs Mini LED, de nouvelles technologies de

performance d’image et des fonctionnalités de jeu avancées.

Grâce à de nouvelles améliorations significatives, la dernière génération de TCL Mini LED offre une

expérience visuelle encore plus spectaculaire pour les utilisateurs, caractérisée par un contraste élevé

et précis, une réduction du phénomène de « blooming », une luminosité élevée ainsi qu’une meilleure

uniformité.

Le nouveau téléviseur phare de la série C84 place la barre très haut en termes de qualité audiovisuelle

et de fonctions logicielles, garantissant d’excellentes performances dans tous les scénarios

d’utilisation. Basé sur les technologies TCL Mini LED et QLED, et soutenu par les algorithmes de qualité

d’image AiPQ Processor 3.0, ce modèle offre des performances exceptionnelles en matière de qualité

d’image. Avec des niveaux de luminosité de 2000 nits, son écran HDR atteint également un contraste

supérieur.

Grâce au Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar,

240Hz Game Accelerator et aux derniers formats HDR pris en charge (y compris HDR10+, Dolby Vision,

Dolby Vision IQ), ce nouveau mini téléviseur LED de TCL est le meilleur compagnon pour profiter des

meilleurs films, sports et jeux HDR. La série C84 est désormais disponible dans les tailles 55 », 65 », 75 »

et 85 ».

Les nouveaux téléviseurs TCL des séries C74 et C64 – une expérience visuelle et de divertissement

exceptionnelle pour tous.

En 2023, animé par son slogan « Inspire Greatness », TCL a développé de nouveaux téléviseurs QLED

SMART 4K pour proposer une technologie haut de gamme à un prix abordable, ainsi qu’un

divertissement connecté grâce à une technologie d’affichage avancée. Ce printemps, TCL ajoute deux

mises à jour à sa gamme QLED pour répondre aux attentes de tous les consommateurs : les séries C64

TCL QLED 4K et les séries C74.

TCL C64



Début avril, TCL a révélé sa nouvelle série de téléviseurs C64 4K QLED aux clients européens. Cette

nouvelle série combine la technologie QLED, 4K HDR Pro, 60Hz Motion Clarity pour une qualité

d’image HDR nette et colorée. En outre, avec le Game Master, le FreeSync et les derniers formats HDR

pris en charge (y compris HDR10+, Dolby Vision), ce téléviseur TCL est une excellente valeur pour ceux

qui veulent un divertissement à domicile interactif de haute qualité pour profiter de tous les films,

sports et jeux HDR, dans le cadre d’un mode de vie connecté et intelligent. La série C64 est désormais

disponible dans les tailles d’écran 43 », 50 », 55 », 65 », 75 », 85 ».

TCL dévoile aujourd’hui sa toute nouvelle série C74, qui combine le QLED avec la technologie Full Array

Local Dimming, 4K HDR Pro et 144Hz Motion Clarity Pro pour une qualité d’image HDR fluide, nette

et colorée. La série C74 est Game Master Pro 2.0 – une collection de fonctions logicielles TCL conçues

pour optimiser votre expérience de jeu, ce qui en fait la meilleure proposition de téléviseur de jeu dans

son domaine (pour les joueurs ayant des configurations matérielles et logicielles comparables à celles

d’un PC). La série C74 est désormais disponible dans les tailles 55 », 65 » et 75 ».

TCL C74



Une collection XL pour une immersion totale comme au cinéma depuis le salon.

Afin d’offrir une expérience de cinéma à domicile encore plus immersive depuis son canapé, TCL élargit

également sa collection TCL XL (comprenant tous les modèles de téléviseurs de plus de 65 pouces et

jusqu’à 98 pouces). Avec davantage d’options et de nouvelles tailles d’écran en Europe, la gamme XL

permet une immersion totale sans quitter son salon, et ce, sans faire de compromis sur les détails. Un

exemple concret est le lancement en Europe d’un modèle TCL XL de 85 pouces, baptisé Mini LED C84,

conçu avec un pied central pour s’adapter à des surfaces restreintes et se fondre harmonieusement

dans tout type d’intérieur.

Une expérience optimisée et plus fluide pour tous les amateurs de jeux vidéo

TCL est un acteur très actif dans le secteur des jeux vidéo, fournissant aux joueurs des écrans de haute

qualité et des options de jeu infinies pour améliorer leur expérience de jeu.

Pour les joueurs plus occasionnels, TCL va encore plus loin avec sa nouvelle série C, équipée de

puissantes fonctionnalités optimisées. Avec un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, un

accélérateur de jeu de 240 Hz et un faible décalage d’entrée (jusqu’à 5,67 ms), les utilisateurs peuvent

profiter d’une qualité d’image ultra-fluide sans craindre que l’image ne soit saccadée. De plus, le

nouveau mode Game Master Pro 2.0 donne accès à des paramètres technologiques et d’affichage

avancés, spécifiquement développés pour améliorer l’expérience de jeu. De plus, grâce à la prise en

charge de plusieurs formats HDR tels que Dolby Vision IQ et HDR10+, les téléviseurs TCL peuvent

s’adapter à presque toutes les sources de jeu. Enfin, grâce à la technologie ADM FreeSync, les jeux sont

fluides car le TV se synchronise en temps réel avec n’importe quel taux de rafraîchissement de la

console de jeu ou de l’ordinateur.

Les nouvelles barres de son TCL offrent une expérience de cinéma à domicile haut de gamme,

abordable et immersive.

Dans le souci d’élargir sa gamme de produits, TCL propose également de nouveaux produits audios qui

peuvent être associés à ses téléviseurs, en parfaite complémentarité avec des écrans performants,

pour offrir aux utilisateurs une expérience cinématographique immersive à domicile.

Ce printemps, TCL Europe lance ses nouvelles barres de son Dolby Audio de la série S64 :