Remnant II : nouvelle vidéo autour du maître-chien

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Comme son nom l’indique, le maître-chien se spécialise dans le combat canin et le travail d’équipe pour se défaire des menaces. Les joueurs pourront ordonner à leur fidèle compagnon d’attaquer ou de distraire les ennemis quand la situation devient épineuse. Le bonus principal du maître-chien permet à son compagnon de le réanimer, lui ou ses coéquipiers, tandis que son trait d’archétype réduit tous les dégâts infligés entre alliés. Remnant II arrive sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S à l’été 2023.

Remnant II plonge les joueurs toujours plus loin dans un monde dévasté, dont les boss et ennemis redoutables nécessiteront de maîtriser le mélange à la fois frénétique et méthodique entre combat à distance et au corps-à-corps de la franchise. Lancez-vous dans la bataille en solitaire ou avec deux amis pour vous prêter main-forte et relevez les formidables défis qui vous attendent. À chaque nouvelle partie de Remnant II, les joueurs seront transportés vers un nouveau monde assemblé à partir d’un vaste éventail de lieux, ennemis, PNJ, boss et armes. Les différents éléments de ces niveaux générés de façon dynamique s’entremêlent naturellement dans le monde et l’intrigue, assurant ainsi une expérience unique.

Le système d’archétype étendu offre aux joueurs plus de flexibilité dans leur manière de jouer, et permet une meilleure synergie de groupe avec des bonus passifs uniques et des pouvoirs époustouflants. De multiples archétypes pourront être débloqués, améliorés et combinés pour une plus grande diversité de styles de jeu.