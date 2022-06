TCL lance le nouveau téléviseur HDR 4K de la série P63 pour un divertissement immersif avec Google TV

Partager Facebook

TCL Electronics, l’un des principaux acteurs de l’industrie mondiale de la télévision et leader de l’électronique grand public, annonce le lancement d’un nouveau modèle de la série P63, le TCL P635. Dotée de Google TV, la série P63 est conçue pour une totale immersion et une experience de diverstissement exceptionnelle, garantissant une qualité d’image impressionnante et la performance technologique à prix abordable.



Les principales caractéristiques sont les suivantes :

4K HDR

Amélioration dynamique des couleurs

HDR 10

Game Master

HMDI 2.1 ALLM

Dolby Audio

Google TV

Google Assistant

Google Duo

Fonctionne avec Alexa

Netflix, Amazon Prime, Disney+

Métal mince et sans relief

Une qualité d’image 4K HDR immersive

La nouvelle série TCL P63 intègre une résolution 4K HDR pour renforcer le contraste, les couleurs et les détails. Ce téléviseur reproduira fidèlement les nuances claires et foncées avec une précision de détail dans les couleurs et des images. De plus, développée exclusivement par TCL, l’amélioration dynamique des couleurs optimisera automatiquement l’intensité des couleurs grâce à son algorithme qui repousse les limites de la palette traditionnelle. L’époustouflant écran 4K est également amélioré par l’ajout de l’HDR 10, technologie la plus poussée pour optimiser la qualité de l’image, image par image, et profiter d’un contenu plus nuancé.

Grâce aux technologies HDMI 2.1 et ALLM, les utilisateurs bénéficieront d’un des meilleurs temps de latence et d’optimisation de l’image, de manière automatique. En effet, la norme HDMI 2.1 assure la compatibilité avec les dernières générations de consoles de jeux et permet des fonctions telles que le mode ALLM (Auto Low Latency mode) qui permet à la console de jeux vidéo ou à la carte graphique du PC de faire passer automatiquement le téléviseur en mode jeu, avec une rapidité d’exécution inférieure à 15ms.

Un vrai son de cinéma à la maison avec le Dolby Audio™

La série TCL P63 offre un son plein et riche qui crée une expérience audio surround immersive et cinématographique. La technologie Dolby Audio™ offre un son plus net et plus nuancé, avec la richesse des détails pour un divertissement plus réaliste en regardant des films.

Un divertissement facile et illimité avec Google TV

La série TCL P63 bénéficie du système de télévision intelligente le plus avancé, Google TV, avec l’Assistant Google intégré. Il permet l’accès à plus de 700 000 films et épisodes télévisés, entre autres. Facile d’utilisation, l’outil de recherche aide l’utilisateur à découvrir de nouveaux films et émissions grâce à des suggestions reposant sur l’historique des contenus visionnés. L’expérience utilisateur est également améliorée grâce à l’Assistant Google, qui permet aux utilisateurs de faire des requêtes et de contrôler des appareils domestiques.

Un design premium et élégant sans cadre pour profiter davantage de l’image

La nouvelle série P63 présente un design unique, de qualité supérieure et sans cadre, pour un écran plus grand. Son concept de design ultra-mince utilise du vrai métal, ce qui en fait non seulement une pièce élégante mais aussi durable qui s’intègre facilement dans un espace de vie.

La série P63 sera disponible en Suisse à partir d’août, respectivement de septembre (75 »), dans les tailles 75 », 65 », 58 », 55 », 50 » et 43 » à partir de 399 CHF (PVC).