Test du Roborock Saros 20 Flow Complete : la révolution du rouleau-serpillière ?

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Le géant chinois de la tech Roborock, le touche-à-tout de la domotique et des aspirateurs intelligents, commercialise depuis peu un tout nouveau robot aspirateur nettoyeur: le Saros 20 Flow Complete. Avec ce modèle, Roborock opère un virage stratégique important pour l’avenir. En effet, la marque abandonne ici ses habituelles serpillières vibrantes ou ses patins rotatifs pour intégrer une toute nouvelle technologie : un rouleau-serpillière en microfibres. L’objectif de cette évolution est de maximiser l’efficacité du lavage à grande eau, une fonctionnalité historique des robots-aspirateurs souvent critiquée pour son efficacité limitée.

On fait le tour.

Vendu au tarif catalogue de 999 CHF (NDLR les offres Black Friday sont déjà disponibles), ce modèle haut de gamme tente de justifier son positionnement en fournissant une panoplie très complète d’accessoires et de consommables (détergent maison, sacs à poussière, brosses latérales, filtres et rouleau de rechange) permettant de tenir de longs mois sans aucun surcoût, chose que nous n’avons pas eu le temps de vérifier.

Un design classique paré pour la mobilité et l’entretien

Au premier regard, le robot conserve un format circulaire classique en noir ou blanc. L’ensemble est bien fini, mais il se distingue immédiatement par sa finesse. Grâce à un ingénieux capteur LiDAR entièrement rétractable, sa hauteur n’excède pas 89,8 mm. Il passe ainsi sans problème sous bon nombre de meubles bas, comme les lits ou certains canapés. Pour compenser la rétraction du capteur lorsqu’il s’aventure sous un meuble, une fente à l’arrière de l’appareil maintient un champ de vision à 100° afin de préserver une navigation précise.

Sur sa tranche, on découvre une caméra RVB mise à contribution pour la reconnaissance de 300 types d’obstacles différents grâce à la fonction Reactive AI. Sur les côtés, la nouvelle technologie d’éclairage intelligent VertiBeam repère les obstacles bas et permet au rouleau de coller au plus près des plinthes.

En retournant l’appareil, on découvre le cœur de sa révolution : une large microfibre rotative de 270 mm utilisant le système SpiraFlow 2.0. Ce rouleau est capable d’exercer une pression constante de 15 N sur le sol tout en tournant à 240 tr/min. Ce dispositif s’accompagne d’un mécanisme de franchissement de seuils redoutable et véritablement efficace, baptisé AdaptiLift Traverse 3.0. Ses roues motrices se soulèvent pour surmonter des obstacles allant jusqu’à 5 cm d’une seule traite, et même jusqu’à 8,8 cm s’ils se présentent sous forme de double marche séparée par une distance de 20 cm. Le seul hic : le bac à poussière du robot a été sacrifié, ne permettant de récupérer plus qu’une capacité très modeste de 245 ml de saleté.

Pour laver le sol et au-delà…

La mise en route du Saros 20 Flow Complete et la configuration se font très aisément en deux temps trois mouvements via l’application smartphone ou l’assistant vocal maison « Rocky », qui comprend quelques ordres directs comme « Nettoie le salon » ou « Sèche la serpillière ».

Lors des sessions de nettoyage, l’efficacité du lavage franchit un véritable cap. Alimenté en continu par 16 buses intégrées, le système arrose la microfibre avec de l’eau tiède mélangée à une juste dose de détergent. Le rouleau désincruste les saletés tenaces et une raclette l’essore en permanence, évitant ainsi de détremper le sol. Face à des taches complexes, le robot s’en sort admirablement bien à condition de pousser le débit d’eau via l’application, qui propose pas moins de 30 paliers de personnalisation et 4 puissances d’aspiration.

Côté aspiration, le moteur développant une puissance confortable de 36 000 Pa fait des merveilles sur les tapis et les paillassons pour extirper les poussières et les poils d’animaux. De plus, la brosse principale DuoDivide, composée de deux brosses mêlant spirales en silicone et poils en nylon, remplit parfaitement ses promesses anti-enchevêtrement : les cheveux longs ne s’y enroulent pas, ce qui facilitera la vie des propriétaires d’animaux domestiques. On avait déjà constaté son efficacité sur le modèle.

Cependant, le tableau n’est pas totalement idyllique en ce qui concerne l’évitement des obstacles. Si la caméra assistée par l’intelligence artificielle esquive sans problème les chaussures ou les gros objets, elle montre de nettes faiblesses face aux petits éléments du quotidien comme un câble par exemple. La Saros 20 Flow a alors tendance à se faire piéger devant un petit objet qu’il ne parvient pas à détecter, exigeant que l’utilisateur vienne à la rescousse de la machine.

Et l’autonomie ?

Porté par une batterie plutôt généreuse de 6 400 mAh, le robot couvre environ 150 m² réels en mode automatique SmartPlan avant de devoir retourner à sa base, ce qui reste un peu en deçà des 200 m² théoriques vantés par la marque. Ce calcul s’explique notamment par le fait que l’appareil doit interrompre son cycle régulièrement (par défaut toutes les 20 minutes) pour revenir à sa station afin de vidanger son eau sale, rincer sa serpillière et faire le plein de son réservoir interne de 67 ml.

Une fois la batterie épuisée, la recharge complète demande un peu plus de trois heures, ce qui s’avère correct mais sans plus.

Et la station ?

La station RockDock se distingue par sa compacité (381 x 454 x 451 mm), trouvant sa place beaucoup plus facilement dans un intérieur que les volumineuses bases de la concurrence. Pour réduire l’encombrement, les ingénieurs ont empilé les composants : le sac à poussière jetable de 2,5 l se loge directement sous les réservoirs d’eau propre (4 l) et d’eau sale (3 l). Roborock annonce que cette station peut assurer un fonctionnement de 65 jours sans vidage manuel de la poussière. Ici encore, nous n’avons pas pu le confirmer dans ce test par manque de temps.

Le point fort de cette station réside dans son hygiène. Lors du retour du robot, le rouleau-serpillière subit un grand nettoyage avec une eau portée à une température maximale de 100 °C, une barrière thermique imparable contre les bactéries les plus résistantes. La cinématique de nettoyage a été si bien pensée que l’eau sale est directement aspirée par le robot : le plateau inférieur de la station ne recueille pratiquement aucun résidu et reste sec et propre. Un flux d’air chaud à 63°C prend ensuite le relais pendant environ 3 h 30 pour sécher intégralement la microfibre et prévenir les odeurs liées à l’humidité. Enfin, le réservoir d’eau sale est équipé d’un couvercle avec joint torique qui emprisonne efficacement les émanations désagréables.

Conclusion

En résumé, dans un milieu où la concurrence est acharnée (au premier rang de laquelle on trouve Dreame), Roborock nous livre avec son Saros 20 Flow Complete un produit très abouti et d’une efficacité redoutable. L’intégration de son nouveau système de lavage au rouleau et l’hygiène exemplaire apportée par sa station à 100 °C compensent largement sa relative maladresse face aux très petits objets du quotidien ou son bac à poussière interne réduit. Pour les foyers exigeants qui souhaitent déléguer au maximum la corvée des sols durs, cet appareil s’avère être une franche réussite technologique et un investissement haut de gamme de premier choix.

Note finale : 4.5 / 5