TGA 2022 : coup de projecteur sur un tout nouveau jeu vidéo TRANSFORMERS

Splash Damage, les développeurs à l’origine de Dirty Bomb, de Gears Tactics et de Wolfenstein: Enemy Territory, ont annoncé aujourd’hui TRANSFORMERS : REACTIVATE, un jeu d’action en ligne pour 1 à 4 joueurs développé conjointement avec Hasbro, Inc. Prévu sur PC et console, ce jeu coopératif vous propose une histoire inédite dans l’univers de TRANSFORMERS.

Lors des Game Awards, TRANSFORMERS : REACTIVATE à été présenté en exclusivité mondiale. Cette annonce donne un aperçu du jeu à travers une bande-annonce cinématique. La plus grande menace de l’humanité est arrivée. Et elle a déjà gagné. La terre n’est plus nôtre. Elle leur appartient. Les autobots sont notre seul espoir, ceux-là même que nous déterrons de débris.

Avec TRANSFORMERS : REACTIVATE, découvrez l’univers de TRANSFORMERS comme vous ne l’avez jamais vu. Incarnez vos personnages préférés : uniques, robustes et puissants, ils passent de robot en véhicule sans effort pour affronter la Légion, la plus grande menace que les autobots aient jamais connue.

D’après Richard Jolly, PDG de Splash Damage : « Quand on a grandi avec la G1 de TRANSFORMERS dans les années 80, ça laisse forcément des traces. C’est à la fois un honneur et un privilège de travailler sur une série aussi appréciée. Le public attend un nouveau jeu TRANSFORMERS sur PC et consoles depuis longtemps, et nous comptons lui proposer un jeu à la hauteur de ses attentes.«

Développé et édité exclusivement par le groupe installé à Londres, TRANSFORMERS : REACTIVATE marque une nouvelle ère pour Splash Damage. Dans le cadre de cette métamorphose, Splash Damage vient d’acquérir BULKHEAD, studio installé à Derby, afin de développer conjointement TRANSFORMERS : REACTIVATE. Avec plus de 500 salariés au sein de leurs équipes de développement et d’édition, Splash Damage et BULKHEAD s’agrandissent à vitesse grand V. TRANSFORMERS : REACTIVATE est l’un des titres dans les cartons des studios.

Comme l’indique Eugene Evans, directeur adjoint du développement commercial et d’octroi de licences numériques, chez Hasbro : « Les fans ont à cœur de retrouver un nouveau jeu dans l’inimitable univers TRANSFORMERS. C’est un plaisir de leur en offrir un avant-goût à l’occasion d’une soirée incontournable du jeu vidéo. Splash Damage s’est ​ déjà illustré sur plusieurs séries mythiques et a mis sa passion créative au service de TRANSFORMERS. Dans le cadre de la stratégie Hasbro Blueprint 2.0, TRANSFORMERS : REACTIVATE va frapper un grand coup auprès de la communauté TRANSFORMERS en proposant des licences de premier choix dans nombre de catégories et de plates-formes, dont le jeu vidéo.«

TRANSFORMERS : REACTIVATE sera disponible sur PC et consoles. Avec la version bêta fermée prévue en 2023, les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant à l’adresse www.playTFR.com pour se maintenir informés.