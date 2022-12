TGA 2022 : ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON annoncé

Partager Facebook

Développé conjointement par Bandai Namco Entertainment Inc. et FromSoftware, c’est le dernier titre de la série ARMORED CORE, qui est désormais relancée et réimaginée comme un nouveau jeu d’action, après 10 longues années depuis le dernier opus de la franchise.

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON offrira une expérience de jeu basée sur le savoir-faire de FromSoftware en jeu de mécha, cultivé depuis plus de 25 ans de développement des jeux de la série, mais en présentant désormais un gameplay réinventé et issu des récents jeux d’action du développeur. Le nouvel ARMORED CORE combinera ces éléments avec de l’action palpitante que seuls les méchas peuvent réaliser. Le jeu vidéo promet d’être une entrée inédite dans le genre de jeu d’action de mécha.

Dans ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, les joueurs pourront se déplacer librement à travers un vaste environnement entièrement en trois dimensions avec une grande manœuvrabilité et en faisant l’expérience de combats intenses aux commandes de mechas. La conception du jeu soigneusement élaborée par FromSoftware permettra d’offrir des combats difficiles et mémorables ainsi qu’un système de progression gratifiant et un gameplay poussé, le tout soutenu par la possibilité d’assembler ses mechas et d’aller au combat contre des boss gigantesques. Les joueurs retrouveront le sentiment de satisfaction et d’accomplissement quand ils surmonteront une situation difficile ou encore le sentiment de pur plaisir lors d’une victoire avant de rencontrer le prochain challenge.

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON est prévu de sortir en 2023 sur PS4/5, Xbox series S/X – One et PC via Steam