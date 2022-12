TGA 2022 : Premier aperçu de Batman dans Suicide Squad: Kill the Justice League

Partager Facebook

La vidéo présente la première rencontre des membres de l’équipe avec le légendaire Chevalier Noir alors qu’ils réalisent la grande menace qu’il représente maintenant. La cinématique se termine en rendant hommage à Kevin Conroy, l’acteur bien-aimé récemment décédé qui reprend une dernière fois son rôle emblématique en tant que voix de Batman dans Suicide Squad: Kill the Justice League, le même rôle qu’il avait parfaitement endossé dans la série Batman: Arkham de Rocksteady acclamée par la critique, mais aussi sur plein d’autres projets DC.

​La date de sortie de Suicide Squad: Kill the Justice League a été également confirmée. Les joueurs pourront se lancer dans ce jeu de tir et d’action-aventure à la troisième personne le 26 mai 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.