Présenté à la Berlinale 2023, ce film yéménite raconte l’histoire d’un avortement délicat à Aden au sud du Yemen. On suit le parcours d’un couple confronté à la pauvreté dans un contexte de guerre civile et d’inflation galopante. Ahmed, le mari fait le taxi depuis qu’il a perdu son emploi à la chaîne publique Aden-TV. Ne parvenant plus à payer le loyer, le couple est contraint de déménager dans un logement insalubre. Dans ces conditions, lorsque lsra’a tombe enceinte, le couple décide qu’ils ne peuvent pas se permettre d’avoir un quatrième enfant. Commence alors un long parcours du combattant pour trouver une personne qui acceptera de pratiquer l’avortement interdit par la loi.

Si le film est une fiction captivante, il rend également très bien compte de la vie des Yéménites revêtant des allures de documentaire. Avançant à un rythme lent, le film très sobre et épuré distille une tension permanente. Une révélation !

The Burdened

Un film de Amr Gamal

Avec Khaled Hamdan, Abeer Mohammed, Samah Alamrani, Awsam Abdulrahman

Distributeur : Trigon

Durée : 91 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 14 août 2024