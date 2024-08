Avis – Smartphone Punkt MC02

Partager Facebook

Acheter un smartphone aujourd’hui revient pratiquement à céder ses données personnelles aux géants de la tech en échange de commodités. Une réalité que beaucoup d’entre nous déplorent en théorie, mais que nous acceptons en pratique par manque d’alternatives.

Or, une solution nouvelle s’offre à présent. Punkt, une entreprise suisse, se présente comme un havre de confidentialité au milieu de la surveillance généralisée orchestrée par la Silicon Valley. Son dernier appareil, le MC02, incarne son effort le plus ambitieux et accessible à ce jour : un smartphone basé sur Android, entièrement contrôlé par son propriétaire et protégé contre les regards indiscrets des grandes entreprises grâce aux lois suisses rigoureuses en matière de protection des données.

Cela semble prometteur. Mais qu’en est-il de l’usage concret de ce téléphone à l’apparence atypique ? Après l’avoir testé pendant plusieurs jours, voici ce que nous en pensons. De prime abord, le Punkt MC02 ressemble à un smartphone Android classique. Son boîtier en plastique robuste semble solide mais manque de véritable caractère. Toutefois, dès qu’on l’allume, il se distingue par une interface monochrome un peu austère.

Cette interface est une caractéristique délibérée du système d’exploitation Apostrophy, une version personnalisée d’Android développée par Punkt. Plutôt que d’afficher les icônes colorées habituelles, l’écran d’accueil présente tout en niveaux de gris, une approche qui déstabilise d’entrée de jeu.

Quel est donc l’objectif ? Outre la protection de votre vie privée, le MC02 vise également à réduire votre comportement addictif lié à l’utilisation du téléphone. Comme dans une salle d’arcade, les couleurs vives et attrayantes incitent à l’utilisation répétée. Mais l’éthique de Punkt s’oriente dans la direction opposée : l’idée révolutionnaire est qu’il serait peut-être temps de poser son téléphone de temps en temps et de retrouver une vie réelle. Une autre différence notable, moins visible immédiatement, se révèle en explorant les fonctionnalités. Le MC02 offre un niveau de personnalisation de l’utilisateur bien au-delà de ce qu’offre un smartphone moderne.

Vous pouvez contrôler les exigences en matière de confidentialité et d’alimentation de chaque application installée, limiter l’activité en arrière-plan pour préserver la batterie ou révoquer complètement les autorisations pour une confidentialité maximale. En résumé, c’est vous qui êtes aux commandes. Ce sentiment de contrôle contraste fortement avec l’utilisation d’autres téléphones où l’on a souvent l’impression que tout a été décidé pour vous, et pas nécessairement dans votre intérêt personnel.

Cette philosophie, combinée à un VPN suisse sécurisé appelé Digital Nomad, contribue grandement à réaliser la promesse du MC02 de protéger vos données. Cependant, les applications installées dont il est question sont toutes inconnues, car elles sont conçues par Punkt. Ainsi, votre messagerie électronique se fait via K-9 Mail, votre navigateur est une application similaire à Chrome appelée Vanadium, et d’autres applications sont disponibles dans l’Aphy Store, comme un lecteur vidéo nommé OiTube.

Nous avons trouvé ces applications alternatives tout à fait utilisables, bien qu’il faille s’habituer à quelques particularités. Par exemple, Vanadium ressemble tellement à Chrome que c’est surprenant de voir apparaître DuckDuckGo par défaut lorsque l’on tape un terme de recherche, plutôt que Google.

Cela dit, Punkt n’est pas dupe. Ils savent que certains de leurs utilisateurs voudront accéder à des applications comme Gmail, Google Calendar, ou Google Docs. Ainsi, l’Aphy Store permet d’installer Google Play et de télécharger toutes les applications auxquelles vous êtes habitué. Celles-ci apparaissent en couleur dans l’interface, ce qui les distingue aisément. Elles sont cependant isolées de l’expérience Apostrophy de base.

L’utilisation de ces applications populaires signifie que vous ne profiterez pas pleinement des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité offertes par le MC02. Cependant, c’est une option intermédiaire qui permet de trouver un compromis entre protection et commodité.

Ce téléphone coûte plutôt cher, alors on s’attendrait à une caméra de qualité. Eh bien, pas vraiment. La caméra principale de 64 MP peut sembler prometteuse sur le papier, mais en pratique, les images qu’elle produit sont loin d’être impressionnantes. Un objectif ultra grand-angle de 8 MP et une caméra macro de 2 MP ajoutent une certaine polyvalence, mais la qualité laisse cependant à désirer.

Globalement, les clichés pris avec cette caméra sont acceptables, mais sans éclat, surtout en conditions de faible luminosité. Cela s’explique en partie par le matériel, mais aussi par l’éthique de Punkt. Les smartphones modernes comme l’iPhone 15 ou le Samsung Galaxy S24 Ultra produisent des images de qualité principalement grâce aux logiciels de traitement qui les améliorent automatiquement. Le MC02, en revanche, vous offre une expérience photographique brute : l’application de la caméra ne fait appel à aucun des artifices numériques ou des surenchères d’accentuation si courants aujourd’hui.

Cela signifie que vous obtenez une image fidèle à la scène réelle, une approche philosophique qui, sur le papier, semble louable. Mais en fin de compte, cela signifie que vos photos paraissent fades et peu attrayantes. Et dans un monde où vos amis inondent les réseaux sociaux de clichés spectaculaires, est-ce vraiment ce que l’on veut ? Une autre question cruciale : quelle est la rapidité de ce téléphone ? Cela dépend de l’usage que vous en faites. En me limitant à l’interface épurée fournie par Punkt, Nous l’avons trouvé extrêmement rapide, fluide et réactif. Honnêtement, il n’y a jamais eu un moment où nous attendions qu’une action se réalise, ce qui a vraiment eu un impact positif.

Cela nous a un peu surpris, car le matériel de ce téléphone n’est pas particulièrement impressionnant. Son processeur MediaTek Dimensity 900 de milieu de gamme, soutenu par 6 Go de RAM, devrait être suffisamment rapide pour la plupart des tâches, mais il est encore loin d’un modèle haut de gamme. Cela montre simplement à quel point la surcharge logicielle peut ralentir un téléphone, tout comme sur un ordinateur portable ou de bureau.

L’autonomie de la batterie est également satisfaisante, grâce à la batterie de 5500 mAh et à la gestion efficace du logiciel de Punkt. Même en usage intensif, nous avons constaté qu’elle pouvait facilement tenir deux jours sans recharge. Le support de la recharge sans fil est un atout, vous permettant de recharger tout au long de la journée sans enchevêtrement de câbles. Une recharge rapide par câble aurait été encore plus pratique pour recharger rapidement cette batterie capacitive, mais le support de la charge USB-PD 18W inclus ici est acceptable.

Cela dit, si vous souhaitez télécharger toutes les applications Google Play possibles et en faire une véritable centrale de productivité, la vitesse de traitement et l’autonomie de la batterie vont considérablement diminuer. Mais encore une fois, ce n’est pas ce que Punkt veut que vous fassiez avec ce téléphone. Si, au contraire, vous le considérez comme un centre de communication fiable – avec des fonctions de téléphone, de messagerie, de montage média léger et de point d’accès mobile sécurisé – il s’avère être un excellent performeur.

Passons maintenant au plus gros obstacle : le prix élevé. Au moment de l’écriture, le Punkt MC02 coûte CHF 699.- (prix constaté ce jour sur le web). Et ce n’est pas tout. Après un an d’utilisation, vous devrez payer un abonnement obligatoire de 14,99 CHF pour continuer à utiliser les fonctionnalités du système d’exploitation Apostrophy.

Si l’on se fie aux seules spécifications techniques, cette demande est exorbitante pour un matériel de téléphone aussi moyen. Si nous nous basions uniquement sur le coût des composants, nous nous attendrions à quelque chose de plus proche de la moitié de ce prix. Mais en fin de compte, vous ne payez pas pour le matériel, vous payez pour l’expérience globale offerte par ce design unique, cette interface, ce logiciel et cette philosophie générale.

En d’autres termes, ce téléphone est véritablement unique en son genre. Comme pour tout sur le marché, sa valeur réelle est déterminée par le degré de désir que vous avez pour lui. Les professionnels créatifs, en particulier ceux travaillant dans des environnements plus corporate déjà confrontés aux enjeux de conformité et de souveraineté des données, pourraient bien trouver le Punkt MC02 une solution de niche intéressante qui permet de reprendre le contrôle de ses données personnelles au niveau de l’appareil.

Le logiciel Apostrophy offre non seulement une sécurité défensive, mais également un niveau inégalé de transparence utilisateur et de contrôle. Et bien que nous trouvions ce téléphone cher pour ce qu’il est, si votre entreprise le finance, elle pourrait être plus intéressée par sa capacité à protéger des données corporate précieuses contre les regards indiscrets.

En même temps, il n’y a pas moyen de contourner la réalité : le MC02 est handicapé par un matériel obsolète, des caméras médiocres et des contraintes générales d’utilisation. Cela le rend difficile à recommander à quiconque n’ayant pas un besoin très spécifique de confidentialité et de sécurité.

Alors, pour qui est ce téléphone ? En bref, pour ceux qui recherchent l’ultime confidentialité et qui se moquent du coût, ou de tout autre aspect du téléphone. Tous les autres devraient, hélas, chercher ailleurs. Le Punkt MC02 propose une expérience de smartphone radicalement différente, entièrement axée sur la confidentialité des données et protégée par les lois suisses. Il est très personnalisable, et si vous vous en tenez aux applications épurées dont il est équipé, il est rapide, réactif et sa batterie dure longtemps. Mais la caméra est tout juste passable et les coûts d’abonnement le rendent coûteux. Ainsi, bien que les créatifs idéalistes puissent le trouver attrayant, pour la plupart des gens, il ne vaut malheureusement pas son prix.