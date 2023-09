The Chant présente son DLC gratuit « The Gloom Below »

Les possesseurs de The Chant, le jeu d’action-aventure et d’horreur solo à la troisième personne qui se déroule sur une île spirituelle isolée, peuvent désormais profiter gratuitement de The Gloom Below, le premier DLC du jeu.

The Gloom Below ajoute une histoire supplémentaire, des capacités améliorées, de nouvelles armes et quelques nouveaux ennemis, tout en mettant l’accent sur les éléments de combat et d’action du jeu, offrant aux utilisateurs de nombreuses heures supplémentaires de plaisir horrifique ; chaque mort rapproche les joueurs de leur évasion, il sera donc essentiel de trouver le bon build.

Ce DLC est disponible gratuitement pour tous les possesseurs du jeu de base sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Cependant, il devra être récupéré manuellement dans les stores au lieu d’une mise à jour automatique.

Parallèlement à la sortie du DLC gratuit, le jeu principal The Chant reçoit aujourd’hui une mise à jour substantielle qui apporte des changements et des améliorations significatifs :

Amélioration de l’IA : les ennemis sont désormais plus attentifs et plus réactifs, ce qui rend les rencontres plus stimulantes et plus engageantes. De plus, les ennemis peuvent désormais poursuivre les joueurs plus loin.

Amélioration des combats : les joueurs peuvent désormais profiter d’un système de combat plus raffiné, avec un ciblage automatique plus fluide et plus réactif et des mécanismes de collision plus précis pour les attaques du joueur et de l’ennemi, ce qui rend l’expérience de combat plus immersive et plus agréable.

Système d’expérience Mind Body Spirit révisé : les ennemis sont désormais classés en trois catégories distinctes : L’esprit, le corps ou l’âme. Les joueurs gagnent de l’expérience dans ces catégories en battant les types d’ennemis correspondants. Les armes et les capacités infligent des dégâts plus importants lorsqu’elles sont associées à la même classe d’ennemis. De plus, les indicateurs de santé des ennemis sont colorés en fonction de leur type d’expérience, ce qui aide les joueurs à prendre des décisions stratégiques.

Visuels améliorés : le jeu offre désormais une vision plus vivante et plus claire de The Gloom, améliorant ainsi l’expérience immersive globale.

Pour célébrer la sortie de The Gloom Below, The Chant réduit son prix de façon permanente, ce qui en fait la meilleure occasion de se plonger dans les horreurs cosmiques de The Chant !