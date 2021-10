The Dark Pictures, House of Ashes lâche son trailer de lancement

Irak, 2003, dans l’ombre des montagnes de Zagros, les forces spéciales sont à la recherche d’armes de destruction massives lorsqu’elles sont attaquées. L’échange de tirs qui s’ensuit provoque une secousse sismique durant laquelle les deux camps tombent dans les ruines enfouies d’un temple sumérien. Nos protagonistes se retrouvent piégés, toute communication coupée, dans un monde souterrain terrifiant dont ils doivent s’échapper. Ils ne savent pas encore que quelque chose d’ancien et de maléfique s’est éveillé dans l’ombre et a trouvé une nouvelle proie à chasser. Suivez dans cette aventure, les cinq membres du casting, obligés de faire équipe avec leurs ennemis du monde terrestre pour survivre aux monstres du monde sous terrestre.

Dans ce nouveau trailer, le Conservateur vous accueillera et vous fera découvrir de nouvelles scènes du jeu en vous donnant un nouvel aperçu de l’horreur, des ténèbres et de la mort à venir dans House of Ashes. Dans cet épisode, vous serez forcé de subir des découvertes horribles et de prendre des décisions, entre sacrifice et survie, lors de situations mettant votre vie en danger.

Plongez dès aujourd’hui dans ce monde souterrain terrifiant et soyez maître du destin de chaque personnage. Attention, le destin joue rarement franc jeu …

Retrouvez House of Ashes dès maintenant sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.