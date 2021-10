L’Accès Anticipé de Football Manager 2022 est ouvert !

Partager Facebook

L’Accès Anticipé Beta de Football Manager 2022 est maintenant ouvert sur Steam et Epic Games Store : il permet à tous les managers en herbe qui ont précommandé le jeu de lancer leur carrière numérique avec un peu d’avance.

Les joueurs qui ont précommandé FM22 chez l’un des revendeurs numériques agréés par SEGA peuvent se connecter sur Steam ou Epic pour lancer directement le jeu depuis leur bibliothèque, dès maintenant. Les passionnés de football qui trépignent de rentrer sur le terrain ont encore l’opportunité de profiter de l’opération, puisqu’il est toujours possible de précommander FM22 sur PC et Mac jusqu’à la sortie officielle du jeu le 9 novembre prochain, avec 10% de réduction.

Cet Accès Anticipé Beta offre une version quasiment complète mais pas tout à fait finale du jeu, donc il est encore possible de rencontrer certains bugs. Ceux-ci peuvent être signalés directement à l’équipe de Sports Interactive à l’aide du bouton “Report Bug” situé sur la barre latérale. Le jeu en ligne est disponible, mais l’accès à Steam Workshop ainsi qu’aux éditeurs de jeux et d’avant-match ne seront ouverts qu’à compter du 9 novembre.

FM22 offre de nouvelles manières de mettre en pratique sa propre vision du football pour faire gagner son équipe. Les managers disposent de davantage de contrôle sur leur effectif, sur et en dehors du terrain, et profitent d’une expérience de match améliorée, d’un plus grand niveau d’analyse et de conseils supplémentaires de la part de leur staff.

Le nouveau moteur d’animations et les nombreuses améliorations apportées à l’intelligence artificielle offrent un spectacle plus authentique que jamais sur la pelouse, tandis que l’arrivée du Data Hub permet de cerner les enjeux statistiques essentiels de l’équipe en un clin d’œil avant les rencontres. La matérialisation de la date limite de transferts a été repensée, pour laisser plus de place aux rumeurs et spéculations qui rythment ces périodes charnières chaque saison. Enfin, les réunions d’équipe permettent de garder un contact étroit avec le personnel clé du vestiaire.

Les carrières solo entamées sur l’Accès Anticipé Beta de FM22 pourront être poursuivies dans la version finale du jeu.