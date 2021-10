The Devil in me le dernier opus de The Dark Pictures Anthology

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

BANDAI NAMCO Europe et Supermassive Games annoncent le 4e opus et la saison finale de l’anthologie The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Un groupe de réalisateurs de films documentaires reçoit une mystérieuse invitation pour se rendre au « Murder Castle », une reconstitution de l’hôtel dont H.H. Holmes, considéré comme le premier tueur en série d’Amérique, était propriétaire. Ils découvrent rapidement qu’ils sont observés, et que l’enjeu est bien plus important qu’une question d’audience.

Entrez dans l’histoire la plus sanglante de l’anthologie, où chacun de vos choix détermina une fois de plus qui vivra et qui mourra. Regardez avec horreur votre malheureuse équipe devenir la proie d’un hôte tordu qui observe chacun de leurs mouvements.