The Eternal Cylinder arrive sur Steam et consoles next-gen le 13 octobre

Tout roule pour la ACE Team et Good Shepherd Entertainment qui annoncent la sortie de The Eternal Cylinder, grand succès critique aux nombreuses récompenses, sur Steam, PlayStation®5 et Xbox Series X|S le 13 octobre 2022. Les joueurs et joueuses PlayStation®4 et Xbox One de ce jeu d’aventure/survie en monde ouvert complètement original et décalé auront la possibilité de mettre gratuitement à niveau leur version vers son équivalent next-gen.

Le 13 octobre marque également l’arrivée de la Anniversary Update pour The Eternal Cylinder qui fait le plein de contenus inédits sur toutes les plateformes : deux nouvelles créatures redoutables dont il faudra se méfier ainsi qu’une nouvelle compétence puissante pour votre Trebhum feront notamment leur apparition. La mise à jour ajoute également son lot d’améliorations techniques pour les différents supports. Le jeu gèrera par exemple la résolution 4K et le Ray Tracing sur PC (Steam et Epic Games Store) tandis qu’il sera possible de choisir entre les modes 4K et Ray Tracing sur PlayStation®5 et Xbox Series X (Ray Tracing indisponible sur Xbox Series S). La version PS5 profitera également des retours haptiques et des gâchettes adaptatives de la DualSense pour offrir un contrôle encore plus précis et agréable.

Une démo gratuite de The Eternal Cylinder sera également mise en ligne sur Steam le 3 octobre, dans le cadre du Steam Next Fest.

L’univers extraterrestre de The Eternal Cylinder regorge d’environnements surréalistes, de créatures exotiques et de merveilles impressionnantes dominées par le Cylindre, une structure antique gargantuesque qui écrase tout sur son passage. Vous n’êtes qu’un minuscule Trebhum, pas la plus robuste ni rapide des créatures. Mais elle est dotée de la capacité la plus puissante qui soit, l’adaptation. Le manque de taille devra être compensé par des ressources mentales et un maximum d’ingéniosité : faites muter et évoluer la famille de votre Trebhum avec de nouveaux attributs et pouvoirs permettant d’échapper aux obstacles et prédateurs dangereux qui se dresseront inévitablement en travers de votre chemin. Réunissez votre troupeau et embarquez dans cette quête périlleuse pour libérer la planète de The Eternal Cylinder.

Fonctionnalités clés :

Un monde extraterrestre inoubliable… explorez ce monde ouvert gigantesque divisé en quatre biomes uniques et leur flore extraordinaire, leur faune bizarre ainsi que les surprises horribles ou merveilleuses qui se nichent dans chaque recoin.

explorez ce monde ouvert gigantesque divisé en quatre biomes uniques et leur flore extraordinaire, leur faune bizarre ainsi que les surprises horribles ou merveilleuses qui se nichent dans chaque recoin. …destructible en temps réel : à chaque fois que le Cylindre s’éveille, il détruit encore un peu plus cette magnifique planète au point d’en supprimer toutes les cachettes potentielles. Fuyez et prenez garde aux nouveaux dangers générés par ce destructeur implacable.

à chaque fois que le Cylindre s’éveille, il détruit encore un peu plus cette magnifique planète au point d’en supprimer toutes les cachettes potentielles. Fuyez et prenez garde aux nouveaux dangers générés par ce destructeur implacable. Fondez votre propre famille alien : choisissez parmi plus de 50 mutations pour chaque Trebhum avec des capacités spéciales comme celle de voler, de tirer des tornades, de faire pousser des piques et plus encore pour permettre à votre troupeau de surmonter la grande variété des dangers possibles. Chaque mutation donne une apparence unique à votre adorable créature, vous permettant de créer une grande famille de compagnons divers et variés pour ce voyage passionnant aux confins du surréalisme.

choisissez parmi plus de 50 mutations pour chaque Trebhum avec des capacités spéciales comme celle de voler, de tirer des tornades, de faire pousser des piques et plus encore pour permettre à votre troupeau de surmonter la grande variété des dangers possibles. Chaque mutation donne une apparence unique à votre adorable créature, vous permettant de créer une grande famille de compagnons divers et variés pour ce voyage passionnant aux confins du surréalisme. Un mystère ancien : levez le voile sur le savoir ancestral des précédentes générations de Trebhum en explorant des sanctuaires cachés, protégés par de nombreuses énigmes complexes

levez le voile sur le savoir ancestral des précédentes générations de Trebhum en explorant des sanctuaires cachés, protégés par de nombreuses énigmes complexes Méfiez-vous des serviteurs sombres du Cylindre : restez sur vos gardes face aux monstrueuses abominations créées par le Cylindre pour infester, consumer et détruire toute vie sur la planète



*Nouveau contenu anniversaire à paraître le 13 octobre*

De nouvelles créatures à découvrir : deux nouveaux êtres arpentent le monde… les approcher peut s’avérer dangereux !

Le Buddugh Gropp est un herbivore extrêmement agressif que l’on retrouve dans le biome toundra.

Le Gharukuk est un gros omnivore à trois pieds qui sévit dans le désert.