Wizards of the Coast révèle de nombreuses nouveautés à venir pour Dungeons & Dragons et Magic: The Gathering

Wizards of the Coast, une division de Hasbro spécialisée dans les jeux, vient tout juste de faire plusieurs annonces majeures de produits à venir, lors d’une présentation en ligne intitulée Wizards Presents. Ceux-ci viendront enrichir le portefeuille de jeux de Hasbro, d’une valeur de 2,1 milliards de dollars, destiné aux joueurs de tous âges, qui comprend les marques de fantasy emblématiques Magic : The Gathering et Dungeons & Dragons.

Les animateurs Jimmy Wong, Ginny Di et Sydnee Goodman ont présenté de passionnants produits de narration de fantasy à utiliser chez soi, dans les magasins de jeux, ou bien en ligne. Ces annonces renforcent la position de leader de Wizards dans la catégorie des jeux de fantasy et s’inscrivent dans le succès continu de la société au sein des marques de Hasbro. Pour découvrir l’intégralité de la présentation vidéo de Wizards Presents, il suffit de se rendre sur YouTube, sur les chaînes de Dungeons & Dragons et Magic: The Gathering ou bien sur Twitch (twitch.tv/magic et twitch.tv/dnd) pour obtenir des détails et des commentaires de l’équipe créative derrière les produits.

Wizards a présenté les produits et initiatives qui suivent. Certains arriveront cette année, d’autre en 2023, voire au-delà.

Dungeons & Dragons :

Les tests de jeu pour One D&D commencent aujourd’hui ! One D&D est le nom de code de la prochaine génération de Dungeons & Dragons. Elle rassemble des règles actualisées et rétrocompatibles avec la 5ème édition du jeu, la plateforme D&D Beyond, et une expérience de jeu en ligne D&D en cours de développement qui offrira aux joueurs et aux maîtres du donjon une immersion totale ainsi que de puissants outils de création 3D. Rendez-vous dès aujourd’hui sur DnDBeyond.com pour vous inscrire et participer aux tests publics de One D&D.

Dragonlance, c’est la GUERRE ! Dragonlance : Shadow of the Dragon Queen est une aventure D&D qui se déroule dans le monde de Krynn avec pour toile de fond la Guerre de la Lance. Dragonlance : Warriors of Krynn est un jeu de plateau qui permet aux joueurs de se lancer dans une bataille aux proportions épiques et de prendre des décisions lors d’événements mémorables de la guerre. Les fans peuvent jouer aux deux jeux en même temps pour raconter une seule et même campagne captivante, en passant de l’aventure D&D au jeu de plateau conçu par Rob Daviau et Stephen Baker. Shadow of the Dragon Queen sera disponible partout avec une couverture standard, tandis qu’une couverture alternative sera disponible uniquement dans les magasins de jeux à partir du 6 décembre 2022. La Deluxe Edition de Shadow of the Dragon Queen, contenant l’aventure, le jeu de plateau et un écran exclusif de maître du donjon, sera quant à elle disponible le 28 février 2023.

A la suite de l’acquisition de l’ensemble d’outils numériques faciles à utiliser de D&D Beyond plus tôt cette année, l’équipe de Dungeons & Dragons est heureuse de proposer aux fans de D&D Beyond un pack de contenus physiques et numériques avec Dragonlance : Shadow of the Dragon Queen. Les pré-commandes sont dès à présents ouvertes sur dndstore.wizards.com et permettront d’avoir un accès anticipé à l’aventure sur D&D Beyond dès le 22 novembre 2022.

Tout le monde aime Drizzt ! D&D célèbre le 35ème anniversaire du héros drow avec de nouvelles couvertures de tous les romans Legend of Drizzt de R.A. Salvatore. The Legend of Drizzt Visual Dictionary fera la chronique de l’histoire, des créatures, des armes, des ennemis et des alliés dans un tome qui arrivera à point nommé pour la saison des cadeaux. Et pour emmener la légende dans de nouvelles directions, un webcomic de la famille de Drizzt sera lancé. Il mettra en scène Brie, la fille adolescente de Drizzt et Cattie-Brie, qui « empruntera » Scintillante, l’épée de son père, pour prouver qu’elle est une héroïne tout comme ses ancêtres.

Voici enfin cinq produits D&D passionnants, en langue anglaise, à venir en 2023 : Premier trimestre 2023 – Keys from the Golden Vault – Ocean’s Eleven rencontre D&D dans ce livre de courtes aventures sur le thème des casses du siècle. Deuxième trimestre 2023 – Bigby Presents: Glory of the Giants – Un compagnon du Fizban’s Treasury of Dragons de l’année dernière, centré sur les géants. Troisième trimestre 2023 – The Book of Many Things -Une collection de créatures, de lieux et d’autres éléments liés aux mystérieuses Cartes Merveilleuses. Troisième trimestre 2023 – La campagne de Phandelver – Elle transformera le classique Lost Mine of Phandelver en une campagne complète teintée d’horreur cosmique. Quatrième trimestre 2023 – Planescape – Le cadre de campagne légendaire revient ! Comme Spelljammer : Adventure in Space, les fans pourront explorer Sigil, la Cité des Portes, grâce à un guide, un bestiaire et une aventure réunis dans un seul et même produit.



Magic: The Gathering :