THE KING OF FIGHTERS XV annonce son tournoi en ligne officiel

Casté par TPK et MrQuaRaté, la compétition débutera le 19 mars 2022.

Lien d’inscription pour le tournoi :

PS4 : https://smash.gg/tournament/tournoi-kofxv-ps4-par-koch-media

PC : https://smash.gg/tournament/tournoi-kofxv-pc-par-koch-media

Phases de qualification en ligne :

Le samedi 19 mars 2022 pour les joueurs PlayStation 4.

Le samedi 26 mars 2022 pour les joueurs PC.

Phases finales :

Les 8 joueurs qui remporteront les qualifications, participeront aux phases finales qui auront lieu à Paris le 9 avril 2022.

Les frais de logement et de déplacement seront pris en charge pour les gagnants des qualifications.

Conditions de participation :

Le tournoi est uniquement réservé aux joueurs habitant en France métropolitaine.

Pour les participants mineurs, ils devront être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal majeur, lors des phases finales qui se dérouleront à Paris. De plus, ils devront également disposer d’une décharge signée par l’un de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux, les autorisant à participer à la compétition.

L’organisation du tournoi et les participations se dérouleront sur le serveur Discord français officiel du jeu : https://discord.gg/FR3bK6egvQ .

. Les lots suivants seront à la clé : Un stick arcade KOF XV exclusivement conçu pour le tournoi, une version Omega du jeu, les DLC du Team Pass, un trophée KOF XV, des goodies tels qu’un T-shirt, des cartes et des illustrations.

Format du tournoi :

Tournoi en double bracket

Mode de combat : CLASSIQUE

Temps : 60 secondes

2 matchs gagnants, avec possibilité de changer d’équipe pour le perdant du dernier match.

THE KING OF FIGHTERS XV est d’ores et déjà disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox et PC via Steam et l’Epic Games Store.