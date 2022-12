The Last of Us: nouvelle bande-annonce pour la série

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La série The Last of Us se dévoile un peu plus via une nouvelle bande-annonce. C’est l’occasion de voir les séquences où Joel et Ellie interagissent.

Basé sur le hit du jeu vidéo, The Last of Us prend place 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. On y retrouve Joel, un survivant, qui est engagé pour faire sortir d’une zone de quarantaine Ellie, une jeune fille de 14 ans. L’histoire, qui commence comme un petit job pour Joel, vire rapidement au voyage brutal et déchirant, car tous deux doivent traverser les Etats-Unis en dépendant l’un de l’autre pour leur survie.

En plus de Pedro Pascal et Bella Ramsey, le casting comprend Gabriel Luna (Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Melanie Lynskey (Kathleen), Storm Reid (Riley), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon), et Elaine Miles (Florence). Ashley Johnson et Troy Baker, qui ont été respectivement Ellie et Joel dans le jeu vidéo (en anglais), seront également présents.

The Last of Us la série débutera le 15 janvier 2023 sur HBO. Du côté de chez nous, on ne sait encore pas qui en sera le diffuseur. Patience donc.