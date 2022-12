Passez un week-end sauvage avec la nouvelle Alpha de HYENAS

Partager Facebook

HYENAS vous donne une nouvelle chance de rejoindre la Meute ! Creative Assembly ouvre en effet un grand nombre d’invitations pour la prochaine Alpha de son FPS, qui se déroulera du vendredi 2 décembre à 22:00 au dimanche 4 décembre à 10:00.

L’Alpha 1.10 offre à davantage de joueurs et joueuses PC l’opportunité de découvrir le jeu d’action coopératif et compétitif de Creative Assembly. Chacun pourra ajouter sa propre touche de chaos et repousser les limites de l’action, en compagnie des milliers de fans qui sont déjà dans la confidence. La prochaine Alpha inclura également une foule de nouvelles corrections visant à affiner l’expérience, comme les ajustements apportés au rythme des fins de match, l’amélioration de l’interface et du HUD ou encore la mise à jour des contrôles à la manette.

Montez à bord, jouez avec la gravité et chopez le merch le plus rétro de ce côté de la voie lactée !

Les joueurs et joueuses PC venus des États-Unis, du Canada, d’Europe et du Brésil peuvent s’inscrire à l’Alpha à cette adresse.

Pour fêter l’arrivée de cette Alpha 1.10, voici un aperçu de la manière dont la gravité zéro ajoute une touche d’exotisme aux déplacements et aux combats de HYENAS…