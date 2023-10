The Last Oricru – Final Cut, une mise à jour qui révolutionne le jeu

Disponible sur console et PC, The Last Oricru – Final Cut ajoute une foule de nouvelles fonctionnalités et améliorations au jeu déjà sorti sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Retrouvez désormais le jeu à 19,99€.

The Last Oricru – Final Cut est un Action-RPG se déroulant dans le monde Sci-Fi/médiéval de Wardenia, une planète extraterrestre en proie à une gigantesque guerre civile. Cette mise à jour offre aux joueurs la possibilité d’incarner Silver, le héros de cette aventure, en solo ou en coopération, en ligne ou en local.

Portant la narration à un nouveau supérieur, The Last Oricru – Final Cut abandonne la linéarité et permet aux joueurs de prendre ses propres décisions et d’être l’acteur principal de son aventure, unique. Avec de multiples conflits à apaiser, un système de combat impressionnant et des obstacles à chaque coin de rue, chaque décision prise amène l’histoire dans une nouvelle direction. L’aventure est alors unique à chaque fois et pour chaque joueur.

Sorti en 2022, The Last Oricru – Final Cut est une refonte du jeu initial, avec d’importantes mises à jour et un tout nouveau gameplay. Les joueurs pourront découvrir de tout nouveaux contenus et des changements significatifs, en accord avec les commentaires de la communauté de The Last Oricru.

Destiné aussi bien aux novices qu’aux vétérans du jeu, voici une liste exhaustive des nouveautés :

Évolution progressive de la difficulté, accessible à tous.

Ajout d’une carte, comprenant les points d’intérêts et les objectifs.

Nouveau système d’indices comprenant des tutoriels pour maîtriser les mécaniques de gameplay.

De nouveaux lieux à découvrir, de nouvelles énigmes à résoudre et des récompenses bonus à gagner.

Mise à jour du mode coopératif en ligne.

Amélioration des mécaniques de combat, système de parade amélioré et gestion de l’endurance.

Optimisation Steam Deck sur PC.

Nouveau prix.

Vladimír Geršl, producteur exécutif de GoldKnights, a pris la parole à propos de la mise à jour : « Nous sommes vraiment ravis qu’autant de joueurs apprécient leur aventure à Wardenia, en façonnant leur propre histoire grâce à une série de choix. Nous portons beaucoup d’attention à notre communauté et nous avons pris le temps de les écouter. Nous nous sommes lancés dans des mises à jour très importantes pour pouvoir enrichir leur expérience. Les changements désormais disponibles ne sont pas de simples retouches, au contraire, l’ensemble du jeu a été radicalement amélioré : navigation, combats, progression et bien plus encore. Nous sommes impatients que les nouveaux joueurs découvrent The Last Oricru – Final Cut et nous attendonc avec impatience les premiers commentaires. »

The Last Oricru – Final Cut est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.