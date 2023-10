Lancement mondial pour Top Troops

Top Troops transporte les joueurs dans le Royaume coloré de la Baie du Roi, où deux frères en querelle mènent leurs escouades dans des batailles colossales du bien contre le mal. Les joueurs ont pour défi de batailler et fusionner jusqu’à la victoire, à travers d’infinies combinaisons de stratégies permettant de créer de puissantes armées composées d’escouades. Chaque type d’unité, des Taupes Ninjas aux Elfes Impériaux, peut être augmenté de niveau et combiné de façon stratégique afin de créer la parfaite armée pour n’importe quel défi. Chaque décision prise par les joueurs sera déterminante pour le destin de leurs conquêtes.

« Top Troops est une nouvelle avancée audacieuse dans le genre merge-and-battle qui combine le meilleur des deux mondes avec un gameplay stratégique » déclare Akshay Bharadwaj, directeur de Socialpoint. « Nous invitons les joueurs à construire de puissants empires et à mener des assassins, rats nécromanciens et tritons au combat. Grâce à son gameplay innovant et à son univers coloré, Top Troops plaira définitivement aux fans qui recherchent le plaisir et l’excitation des conquêtes tactiques. »

« Des premiers jours de notre collaboration avec Socialpoint au lancement d’aujourd’hui, nous sommes heureux d’enfin donner vie à Top Troops », déclare Yaron Leyvand, Executive Vice President of Games chez Zynga. « Top Troops est le premier lancement mondial de Socialpoint sous le label Zynga suite à notre rapprochement avec Take-Two Interactive en 2022. En combinant l’expertise et les ressources de Zynga avec le succès de Socialpoint en matière de développement mobile et d’opérations en direct, Top Troops contribuera à inaugurer une nouvelle phase de croissance pour notre studio partenaire. Et ce n’est que le début de ce qui est possible lorsqu’on rassemble les esprits les plus brillants des deux équipes afin de créer un jeu dynamique et vibrant. »