« The Last Showgirl» au cinéma !

Shelly, une danseuse de cabaret expérimentée, doit faire face à son avenir lorsque son spectacle à Las Vegas est brusquement interrompu, après 30 ans de représentation. Danseuse dans la cinquantaine, elle peine à trouver quelle suite donner à sa carrière. Et en tant que mère, elle cherche à réparer une relation tendue avec sa fille, qui a souvent été reléguée au second plan par rapport à sa famille d’artistes.

Pamela Anderson, sans maquillage, est incontestablement la star du troisième film de Gia Coppola, petite-fille Francis Ford Coppola. Le personnage vulnérable, touchant et accusant les affres de l’âge est magnifiquement interprété par l’actrice de 57 ans. Autant dire qu’il contraste de manière saisissante avec celui de la bimbo des années 90 dans « Alerte à Malibu ». Si le film peine à trouver son ton dans la première partie, il prend son envol dans la deuxième. Gia Coppola signe une oeuvre mélancolique et sensible sur le temps qui passe, le vieillissement, le pardon et les vicissitudes de la vie d’artiste.

The last showgirl

Un film de Gia Coppola

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Avec Pamela Anderson, Dave Bautista, Jamie Lee Curtis

Durée : 89 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 26 mars 2025