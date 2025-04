Avis – Ecouteurs sans fil Sony WF-C710N

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony étoffe sa gamme d’écouteurs sans fil avec l’introduction des nouveaux WF-C710N, des modèles qui se distinguent par une réduction de bruit active efficace et une signature sonore fidèle à l’héritage prestigieux de la marque.

Ces écouteurs, qui s’inscrivent dans un segment tarifaire abordable, surpassent nettement les attentes de leur catégorie, dans un marché où la concurrence est particulièrement féroce. En effet, dans l’arène ultra-concurrentielle des écouteurs sans fil, Sony affine sa stratégie avec les WF-C710N, un modèle d’entrée de gamme qui inaugure l’ère de la réduction de bruit active pour le géant japonais. Successeurs directs des WF-C700N, ces écouteurs s’aventurent dans un domaine où la concurrence est rude, dominée par des acteurs qui pratiquent des prix agressifs. Ce positionnement délicat nécessite des compromis intelligemment calibrés pour éviter de cannibaliser les modèles supérieurs, tout en se démarquant des offres plus accessibles.

Sony réussit à surprendre avec les WF-C710N en revisitant le design de ses écouteurs à réduction de bruit active les plus abordables. Bien que l’architecture interne évolue peu, le choix du design transparent confère à l’ensemble une touche distinctive et rafraîchissante. Ces écouteurs intra-auriculaires adoptent une silhouette arrondie qui épouse naturellement la forme de l’oreille. Leurs zones tactiles réactives, disposées sur le dos des écouteurs, permettent une navigation fluide et intuitive à travers les différentes fonctions que sont le contrôle de la lecture musicale, l’ajustement du volume, la gestion des modes de réduction de bruit et l’activation de l’assistant vocal

La sensibilité de ces surfaces tactiles est remarquablement bien ajustée : suffisamment réactive pour capter les commandes intentionnelles, sans se déclencher accidentellement lors des ajustements de position. Un son de confirmation accompagne chaque interaction réussie. Côté confort, Sony parvient à un équilibre délicat entre maintien et discrétion. Une fois installés dans l’oreille, les WF-C710N restent fermement en place, même lors d’activités physiques modérées telles que le jogging. Cette stabilité est obtenue sans exercer de pression excessive sur le conduit auditif, permettant ainsi des sessions d’écoute prolongées sans inconfort notable. Grâce à leur certification IPX4, ces écouteurs sont protégés contre les éclaboussures d’eau et la transpiration. Bien qu’ils ne soient pas spécifiquement conçus pour le sport, les WF-C710N résisteront sans difficulté à une pluie imprévue ou à une séance d’entraînement intense.

Le boîtier de charge, d’une forme compacte et discrète, se glisse aisément dans n’importe quelle poche, même les plus petites, comme celles d’un jean ajusté. Son mécanisme d’ouverture offre une résistance suffisante pour éviter toute ouverture accidentelle, tout en restant fluide à l’usage quotidien. Le maintien magnétique des écouteurs est suffisamment puissant pour garantir leur sécurité sans nécessité d’effort excessif pour les extraire.

Les WF-C710N sont accompagnés de l’application Sony Sound Connect, récemment révisée. Bien que l’interface ait été repensée pour offrir plus de clarté, l’architecture des menus demeure parfois confuse, avec de nombreux sous-écrans pouvant dérouter les utilisateurs moins expérimentés. Toutefois, la personnalisation des commandes tactiles reste flexible et appréciable : chaque écouteur peut être configuré indépendamment, offrant ainsi une grande liberté dans le choix des actions assignées aux tapotements simples, doubles, triples et pressions prolongées. L’écouteur gauche gère par défaut le son ambiant, tandis que le droit s’occupe des commandes de lecture. La technologie 360 Reality Audio, disponible pour les contenus compatibles sur Tidal, permet une expérience sonore personnalisée, avec une analyse de la forme de l’oreille pour affiner l’immersion.

L’Adaptive Sound Control ajuste automatiquement le mode d’écoute en fonction de votre emplacement et de votre activité, en se basant sur la position GPS de votre smartphone. À domicile, par exemple, l’ANC peut se désactiver automatiquement, pour se réactiver dès que vous sortez. L’égaliseur offre plusieurs options d’ajustement, avec la fonction Clear Bass particulièrement efficace pour enrichir les graves sans altérer le reste du spectre.

Le Bluetooth multipoint permet de connecter simultanément deux appareils, une fonctionnalité désormais essentielle pour jongler entre un smartphone et un ordinateur sans manipulation fastidieuse. D’autres options pratiques viennent compléter l’ensemble : possibilité de s’entendre pendant les appels, détection automatique de port et notifications vocales. Les WF-C710N prennent en charge les codecs SBC et AAC, assurant ainsi une bonne qualité audio avec les appareils iOS, bien qu’ils soient privés du codec LDAC. En termes de portée, ces écouteurs atteignent environ 10 mètres en environnement dégagé, garantissant une connexion stable même en présence de quelques obstacles.

Quant à la latence audio, les performances s’avèrent satisfaisantes. Le décalage entre l’action à l’écran et le son reste suffisamment contenu pour ne pas perturber l’expérience de jeu occasionnelle, même si les joueurs de FPS compétitifs préféreront sans doute des solutions filaires. Il semble désormais révolu le temps où les écouteurs de milieu de gamme se contentaient d’une réduction de bruit symbolique. Les WF-C710N offrent une performance d’isolation convaincante, notamment dans les basses fréquences. Si l’atténuation des bruits est légèrement inférieure à celle des modèles haut de gamme, elle reste largement suffisante pour les bruits de fond constants, tels que le ronronnement des climatisations, les vibrations des transports ou le bruit des réacteurs d’avion. Les fréquences médiums et aigües, traditionnellement plus difficiles à maîtriser pour les algorithmes de réduction de bruit, bénéficient d’une atténuation moins spectaculaire, mais toujours efficace. Le mode transparence, qui amplifie les sons environnants via les microphones, présente quelques limites par rapport à l’ANC, notamment en raison d’un léger souffle de fond.

Cependant, ce mode remplit parfaitement sa fonction première : il permet d’entendre son environnement sans avoir à retirer les écouteurs. Les sons importants comme les annonces de gare, les avertisseurs de véhicules ou les conversations directes sont restitués avec une intelligibilité suffisante, offrant ainsi une bonne expérience au quotidien.

La signature sonore des WF-C710N témoigne de l’expertise acoustique de Sony. Dès la première écoute, on reconnaît cette sonorité à la fois engageante et plaisante, typique de la marque japonaise. La courbe de réponse en fréquences dévoile une construction sonore réfléchie, avec une accentuation des sub-bass et basses, créant une base solide très appréciée dans les productions modernes. Le médium est légèrement plus en retrait, tandis que l’aigu se distingue par un pic vers 10-12 kHz, apportant brillance et détail aux éléments percussifs.

Cette configuration reflète une approche grand public bien maîtrisée, avec suffisamment de graves pour satisfaire les amateurs de musiques actuelles, tout en évitant une fatigue auditive grâce à un médium modéré et un aigu détaillé. La principale limite réside dans l’aigu extrême, qui manque parfois de finesse par rapport aux modèles haut de gamme, mais cet aspect reste négligeable dans une utilisation quotidienne. La dynamique, bien que non exceptionnelle, reste adéquate pour cette gamme de prix, et la scène sonore, bien qu’un peu moins étendue, délivre un message cohérent et bien défini.

Polyvalents, les WF-C710N s’adaptent à une large gamme de styles musicaux. Si leur signature sonore ne rivalise pas avec celle des modèles audiophiles, elle offre une expérience cohérente et agréable qui conviendra parfaitement pour une utilisation quotidienne. La fonction téléphonique est convenable, bien que le système de réduction de bruit parasite puisse introduire une légère altération numérique de la voix dans des environnements bruyants.

L’endurance des WF-C710N est un autre de leurs points forts. Ils disposent d’une autonomie de 8h10 avec l’ANC activée, soit une performance impressionnante pour des écouteurs de cette gamme. Sans réduction de bruit, l’autonomie grimpe à plus de 12 heures. Leur boîtier de charge peut recharger les écouteurs environ trois fois, avec des temps de recharge raisonnables de 1h30 pour les écouteurs et 3h pour le boîtier complet. La fonction de charge rapide permet de récupérer environ une heure d’écoute en seulement 5 minutes de connexion.

Disponibles en plusieurs coloris (blanc, noir, rose et Glass Blue Edition translucide) et au prix de CHF 120.- (constaté ce jour sur le web), les Sony WF-C710N se présentent comme un excellent rapport qualité-prix pour ceux en quête d’écouteurs sans fil performants, mais abordables.