The Last Spell accueille Dwarves of Runenberg un nouveau DLC

Les tacticiens les plus aguerris sont prévenus : la nouvelle carte de Dwarves of Runenberg, avec ses cristaux destructibles explosifs et ses statues permettant aux monstres d’apparaître, ne s’annonce pas de tout repos. Heureusement, une nouvelle classe jouable, un système d’attribution d’avantages liés à la classe de chaque personnage et les trois types d’armes disposant de compétences propres viendront vous aider dans votre quête : Dwarves of Runenberg entend offrir de nouvelles approches stratégiques aux combats intenses et gratifiants de The Last Spell.

Ce contenu additionnel viendra prolonger le défi intense et complexifier les enjeux du titre original à compter du 24 avril prochain. Dwarves of Runenberg sera disponible sur PC, via Steam et GOG, au prix de 7,99 €. Vendu à plus de 400 000 exemplaires depuis sa sortie, The Last Spell s’apprête à accueillir sa bataille la plus féroce à ce jour.

En marge de ce contenu payant, The Last Spell accueillera également une mise à jour gratuite pourvue d’un nouveau système de dilution de la réserve d’armes et de plus de 20 nouveaux pouvoirs et attachements, sans oublier les habituelles corrections de bugs. Ces ajouts seront disponibles sur la version PC du jeu, que vous fassiez l’acquisition de Dwarves of Runenberg ou non.